В РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в Москве

Российская премьер-лига (РПЛ) вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решат, каким образом они выполнят распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения массовых мероприятий в российской столице до 10 апреля из-за распространения нового коронавируса.

«Мы будем выполнять этот указ, безусловно, мы заботимся о здоровье. Механизм реализации указа мы завтра определим с Российским футбольным союзом и дадим официальную позицию и Премьер-лиги, и РФС. Выполнять, конечно, мы это будем», — заявил глава РПЛ Сергей Прядкин во вторник, 10 марта.

Совместное совещание РПЛ и РФС для обсуждения указа Собянина состоится в среду, 11 марта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что до 10 апреля, когда должен истечь срок действия решения московских властей, должны пройти пять футбольных матчей РПЛ: ЦСКА–«Уфа» (15 марта), «Локомотив»–«Оренбург» (21 марта), ЦСКА–«Зенит» (22 марта), «Спартак»–«Уфа» (5 апреля) и «Динамо»–ЦСКА (5 апреля).

Ранее 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение в городе массовых мероприятий численностью больше 5 тыс. человек до 10 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе РФ. Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.