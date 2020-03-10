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В школах Липецкой области объявили двухнедельный карантин

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Все школы Липецкой области закроются на двухнедельный карантин. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаркшаков 10 марта.

Он рассказал ТАСС, что карантинный режим будет действовать с 11 марта. В этот период ученики будут заниматься дистанционно.

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По информации портала Gorod48, аналогичные меры предусмотрены для колледжей, школ-интернатов и детских домов. В последних двух также вводится запрет на посещение.

Ранее в области ограничили проведения массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено 113 672 случая заболевания, скончались более 4 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы белее чем в 100 странах.

На территории России общее число заразившихся коронавирусом на 10 марта составляет 20 человек: вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 17 россиян.

Российские вирусологи ранее рассказали «Известиям», что, по статистике, дети менее уязвимы для коронавируса. Так, процент заболеваемости среди несовершеннолетних составляет лишь 1% от общего числа инфицированных.

Специалисты объяснили это более крепкой иммунной системой у детей, а также действиями родителей, которые строго следят за гигиеной подростков, заставляют использовать защитные маски и следовать рекомендациям врачей.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-2019 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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