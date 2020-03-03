Ученица начальной школы умерла от гриппа в Польше

Ученица начальной школы в польском городе Лодзь Раве Мазовецкая умерла из-за осложнений гриппа. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Radio Lodz.

Причиной смерти девочки стали осложнения вируса гриппа типа А. На данный момент в госпитале находится еще один ученик из этой же школы, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Болезнь не подтвердилась, однако его оставили в больнице под врачебным наблюдением.

Отмечается, что учебное заведение регулярно проводит дезинфекцию, а также соблюдает все профилактические рекомендации. Руководство школы обратилось к родителям с просьбой не отправлять детей с симптомами простуды в школу.

По данным на 3 марта, в Польше не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.

Накануне стало известно, что учебные заведения Азербайджана закрылись из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

По последним данным, в мире заболели 92 719 человек, скончались 3166, выздоровели 48 020 пациентов.