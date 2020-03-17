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МИД РФ сообщил об отправке помощи Ирану для борьбы с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская Федерация направила гуманитарную помощь Ирану для содействия в борьбе с коронавирусом. Об этом во вторник, 17 марта, рассказал «РИА Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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По его словам, ведомство прорабатывает дальнейшие шаги в этом направлении.

Тегеран уже получил помощь от ряда государств и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как на прошлой неделе написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, больше всего требуется масок и одноразовых перчаток.

Накануне МИД России призвал Вашингтон прекратить намеренно мешать Ирану в борьбе с коронавирусом и немедленно снять санкции. Москва указала, что на фоне масштабного распространения вируса в Исламской Республике не время сводить геополитические счеты ради удовлетворения собственных амбиций.

Минздрав Ирана еще 19 февраля сообщил о первых случаях заражения коронавирусом, пишет «Газета.ру». Вспышка была зафиксирована в Куме. По состоянию на 17 марта, число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 16 тысяч, скончались 988 пациентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания.

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