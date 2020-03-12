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Россия передала тест-системы для диагностики COVID-19 странам ЕАЭС и Ирану

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Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
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Роспотребнадзор передал 800 тест-систем ряду стран для лабораторной диагностики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тыс. исследований», — говорится в сообщении.

Ведомство также пояснило, что тест-системы, разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии.

Роспотребнадзор заметил также, что программы помощи соседним государствам способствуют «укреплению коллективного потенциала стран региона в борьбе с угрозой эпидемии, подобной новой коронавирусной инфекции».

9 марта «Известия» узнали, что Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом. Соответствующая договоренность была достигнута 29 февраля в телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его иранским коллегой Хасаном Роухани. Позднее посол исламской республики в Москве Казем Джалали подтвердил, что Тегеран обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением вируса.

Первый вице-президент Ирана и два других члена кабинета министров заразились коронавирусом COVID-19, сообщает в среду, 11 марта, Naharet Newsdesk со ссылкой на публикацию агентства Fars.

Речь идет о министре культурного наследия, ремесел и туризма Али Асгаре Мунесане, министре промышленности, шахт и торговли Резе Рахмани и первом вице-президенте страны Эсхаке Джахангири.

Также сообщается, что по состоянию на 11 марта число заболевших коронавирусом в Иране достигло почти 9 тыс., скончались 354 пациента.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.

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