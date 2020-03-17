Путин рассказал об отсутствии необходимости запасать продукты впрок

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная. Об этом глава государства сообщил во вторник, 17 марта, во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В ходе визита Путину была представлена система мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны. Российский лидер ознакомился с онлайн-картинкой с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображениями контролеров, которые обходят склады и торговые точки.

«Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — рассказал Мишустин.

По словам премьера, система мониторинга позволяет обеспечивать своевременную поставку продуктов в магазины в случае необходимости. На данный момент проблем не наблюдается, добавил он.

Ранее 17 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) пока не получала жалоб на рост цен или дефицит социально значимых товаров на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2.

В этот же день сообщалось, что российское правительство расширило практику использования таможней «зеленого коридора» для ввоза социально значимых товаров на фоне распространения коронавируса. Госкомпаниям рекомендовано учитывать временный характер ситуации при принятии решений по инвестиционным и операционным расходам.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко заявил, что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение.

15 марта в Минпромторге заявили, что российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.

По состоянию на 17 марта, в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. Ранее в этот же день стало известно, что восемь человек с заражением коронавирусом госпитализировали в Санкт-Петербурге. Еще по одному случаю заражения было выявлено в Пензе, Нижнем Новгороде и Красноярске.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 12:00 мск 17 марта, в мире заразились более 183 300 человек, вылечились 79 908 пациентов, а умерли 7177 человек.