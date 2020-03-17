Собянин анонсировал указ о карантине для прибывших из неблагополучных стран

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во вторник, 17 марта, Роспотребнадзор выпустит приказ, который обяжет россиян, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса пройти карантин на дому.

«Совместно с оперативным штабом правительства РФ, поддержанным председателем правительства, сегодня будет выпущен приказ Роспотребнадзора, обязывающий этих граждан находиться дома», — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

Градоначальник, назначенный накануне первым заместителем председателя координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, уточнил, что МВД будет поставлять в регионы информацию о том, из какой страны прибывают их жители, в первую очередь, граждане России.

Ранее в этот же день премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с президентом, что правительство делает все, чтобы не допустить массового распространения коронавируса.

«Мы знаем и делаем все необходимое, чтобы максимально аккуратно и продуманно пройти этот непростой период, реализуем проактивные шаги на основе данных, которые получаем из стран, где ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, чтобы не допустить массового распространения инфекции, просчитываем решения для минимизации последствий - для экономики и граждан», — цитирует его ТАСС.

В России число заболевших вызванной новым типом коронавируса пневмонией COVID-19 за сутки выросло на 21 и достигло 114, заявила на том же совещании вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, из них 104 — завозные.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.