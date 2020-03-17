Прямой эфир

Минпромторг заявил о запасе товаров в российских торговых сетях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские торговые сети располагают запасами социально значимых товаров в среднем на срок восемь недель. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
Восстановление будет долгим и начнется не ранее второго полугодия, считают эксперты

По его словам, дефицита продукции не ожидается. В последнюю неделю был отмечен рост спроса на макароны, крупы, стиральные порошки и санитайзеры. «Хочу отметить, что торговые сети ежедневно докладывают в Минпромторг РФ о товарных остатках на вечер, мы ведем ежедневный мониторинг ситуации и таким образом видим реальную картину», — цитирует замминистра «РИА Новости».

Торговые сети заранее договариваются с поставщиками по дополнительным поставкам товаров, пользующихся повышенным спросом, добавил Евтухов. Все поставщики имеют возможность осуществлять дополнительные поставки таких товаров на этой неделе.

«Объективно сегодня отсутствие товара на полке в какой-либо из сетей означает лишь то, что в связи с повысившимся спросом его просто не успели выложить», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что сформировать достаточные запасы физически невозможно лишь по ряду позиций категории «фреш», а также в некоторых небольших магазинах формирование запасов затруднено из-за ограниченности площадей.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса. Он указал на стабильную ситуацию с поставками товаров в магазины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты
Правительство РФ расширило «зеленый коридор» для ввоза ряда товаров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020