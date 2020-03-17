Минпромторг заявил о запасе товаров в российских торговых сетях

Российские торговые сети располагают запасами социально значимых товаров в среднем на срок восемь недель. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

По его словам, дефицита продукции не ожидается. В последнюю неделю был отмечен рост спроса на макароны, крупы, стиральные порошки и санитайзеры. «Хочу отметить, что торговые сети ежедневно докладывают в Минпромторг РФ о товарных остатках на вечер, мы ведем ежедневный мониторинг ситуации и таким образом видим реальную картину», — цитирует замминистра «РИА Новости».

Торговые сети заранее договариваются с поставщиками по дополнительным поставкам товаров, пользующихся повышенным спросом, добавил Евтухов. Все поставщики имеют возможность осуществлять дополнительные поставки таких товаров на этой неделе.

«Объективно сегодня отсутствие товара на полке в какой-либо из сетей означает лишь то, что в связи с повысившимся спросом его просто не успели выложить», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что сформировать достаточные запасы физически невозможно лишь по ряду позиций категории «фреш», а также в некоторых небольших магазинах формирование запасов затруднено из-за ограниченности площадей.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса. Он указал на стабильную ситуацию с поставками товаров в магазины.