Правительство РФ расширило «зеленый коридор» для ввоза ряда товаров

Российское правительство расширило практику использования таможней «зеленого коридора» для ввоза социально значимых товаров на фоне распространения коронавируса.

Отмечается, что в текущей ситуации одной из ключевых задач является обеспечение стабильной работы торговой отрасли.

«Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости будет готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств», — сказано в сообщении на сайте кабинета министров, опубликованном во вторник, 17 марта.

Госкомпаниям рекомендовано учитывать временный характер ситуации при принятии решений по инвестиционным и операционным расходам.

Ранее в этот же день пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко заявил, что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение.

15 марта в Минпромторге заявили, что российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.