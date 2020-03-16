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Минсельхоз РФ не увидел колебаний цен на макароны, консервы и крупы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Министерстве сельского хозяйства России заявили, что в стране нет существенных колебаний цен на крупы, консервы и макаронные изделия. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщается на сайте ведомства.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел оперативное совещание по реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. На этом заседании он отметил, что сейчас на агропродовольственном рынке страны стабильная ситуация.

«Руководители региональных органов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы», — говорится в сообщении.

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В ведомстве создан оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках. Патрушев поручил регионам в течение 10 дней создать аналогичные комитеты и постоянно мониторить цены и объемы продовольствия в торговых сетях.

Кроме того, субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продуктов не менее чем на двухмесячный период. В сжатые сроки региональные власти должны будут проработать планы по наращиванию объемов сельхозпроизводства.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний. Влияние на ситуацию также оказывает пандемия коронавируса.

На фоне этих событий власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам. В Минэкономразвития РФ заверили, что макроэкономическая политика страны готова к внешним шокам и способна противостоять им.

16 марта доллар подорожал до 75 рублей, а курс евро превышал 83 рубля на торгах Московской биржи.

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