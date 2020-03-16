Посол Китая в РФ объяснил трудности при закупке сельхозпродукции США

Эпидемия коронавируса оказала определенное воздействие на проведение Китаем закупок сельхозпродукции США в рамках торгового соглашения, однако эти трудности кратковременны и явились последствием форс-мажора. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Он подчеркнул, что Китай — это огромный 1,4-миллиардный рынок, обладающий колоссальным потенциалом роста, что позволяет полностью обеспечить спрос на сельскохозяйственную продукцию США и других стран.

«Конечно, если кто-то захочет, воспользовавшись случаем, сорвать или нарушить соглашение, Китай без всяческих колебаний будет отстаивать свои законные права и интересы», — добавил посол.

Чжан Ханьхуэй отметил, что подписание Пекином и Вашингтоном первой фазы торгового соглашения в середине января стало важным шагом в урегулировании торгово-экономических разногласий.

«Этот шаг не только закладывает надежный фундамент для надлежащего решения последующих вопросов, но и способствует возвращению в прежнее русло торгово-экономических отношений наших стран, а также дает позитивный толчок к обеспечению мировой стабильности и развитию мировой экономики», — сказал посол.

По его словам, это благоприятно скажется не только на Китае и США, но и на всем мире в целом.

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