Прямой эфир

Посол Китая в РФ объяснил трудности при закупке сельхозпродукции США

0
Фото: посольство КНР в РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эпидемия коронавируса оказала определенное воздействие на проведение Китаем закупок сельхозпродукции США в рамках торгового соглашения, однако эти трудности кратковременны и явились последствием форс-мажора. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Он подчеркнул, что Китай — это огромный 1,4-миллиардный рынок, обладающий колоссальным потенциалом роста, что позволяет полностью обеспечить спрос на сельскохозяйственную продукцию США и других стран.

«Конечно, если кто-то захочет, воспользовавшись случаем, сорвать или нарушить соглашение, Китай без всяческих колебаний будет отстаивать свои законные права и интересы», — добавил посол.

Чжан Ханьхуэй отметил, что подписание Пекином и Вашингтоном первой фазы торгового соглашения в середине января стало важным шагом в урегулировании торгово-экономических разногласий.

«Этот шаг не только закладывает надежный фундамент для надлежащего решения последующих вопросов, но и способствует возвращению в прежнее русло торгово-экономических отношений наших стран, а также дает позитивный толчок к обеспечению мировой стабильности и развитию мировой экономики», — сказал посол.

По его словам, это благоприятно скажется не только на Китае и США, но и на всем мире в целом.

Полностью читайте в интервью «Известиям»:

«Благодаря эпидемии мы вновь узнали настоящих друзей»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США сохранят пошлины на китайские товары до новых выборов президента
СМИ раскрыли детали первой части торговой сделки Китая и США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020