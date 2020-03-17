Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) призвал обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина. Об этом во вторник, 17 марта, RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.

По ее словам, из-за растущего количества школ, которые закрываются на карантин, множество детей остаются дома без присмотра.

«Проблема усугубляется еще и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до их лишения», — уточнила Волынец.

Председатель комитета заявила, что необходимо позволить работающим родителям уходить на оплачиваемый больничный до окончания карантина в школах.

С понедельника в столичных школах действует режим свободного посещения, со вторника он будет введен и в государственных учреждениях дополнительного образования и спортивных школах. В течение текущей недели занятия будут проходить в обычном режиме, а для ушедших на карантин учеников обеспечат дистанционное обучение без потери качества.

Решение о том, продолжит ли ребенок ходить в школу или останется дома, принимают его родители.

21 марта в Москве будут закрыты общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Ограничительная мера будет действовать до 12 апреля включительно.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности. Жителям столицы предписано по возвращении из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав. Ранее в депздраве Москвы рассказали о правилах самоизоляции в случае подозрений на коронавирус и ответственности за нарушение карантинного режима.

До 16 апреля все спортивные мероприятия в стране отменены.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.