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Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим. На повышение стоимости товаров глава государства указал на заседании коллегии ГП 17 марта.

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«Очень важно продолжить работу (прокуратуры. — Ред.) вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания. Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что эпидемия коронавируса и ситуация на рынке энергоносителей отражаются на экономике страны, в связи с чем необходим контроль со стороны Генпрокуратуры и ФАС.

Также Путин поручил продолжить работу по формированию благоприятного инвестклимата и защите интересов участников экономической деятельности.

«Нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике, создает и бережет созданные рабочие места, обеспечивает уровень заработной платы соответствующий и производство необходимых всей стране товаров», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день в ФАС заявили, что не получали жалоб на рост цен или дефицит социально значимых товаров. Минсельзхоз также не фиксировал существенных колебаний цен на крупы, консервы и макаронные изделия.

По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, пополнение производится постоянно. Ритейлеры уже фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию, однако значительной нехватки каких-либо товаров не наблюдается. В разговоре с «Известиями» ритейлеры выразили мнение, что ажиотаж носит временный характер и скоро пойдет на спад.

В Минсельхозе действует оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках. Субъектам поручено обеспечить запасы основных категорий продуктов не менее чем на два месяца. По данным Минпромторга, российские торговые сети уже начали создавать резервные запасы.

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