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В ФАС пока не получали жалоб на рост цен или нехватку товаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) пока не получала жалоб на рост цен или дефицит социально значимых товаров на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Ранее, 17 марта, сообщалось, что российское правительство расширило практику использования таможней «зеленого коридора» для ввоза социально значимых товаров на фоне распространения коронавируса. Госкомпаниям рекомендовано учитывать временный характер ситуации при принятии решений по инвестиционным и операционным расходам.

В этот же день пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко заявил, что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение.

15 марта в Минпромторге заявили, что российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 12:00 мск 17 марта, в мире заразились более 183 300 человек, вылечились 79 908 пациента, а умерли 7177 человек.

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