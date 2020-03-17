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РПЦ усилит санитарный контроль во время богослужений

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств с учетом развивающейся эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на сайте Московского патриархата.

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Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

Настоятелям приходов и игуменам рекомендуется менять и освещать воду «для каждого отдельного случая», для миропомазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку с последующим сожжением.

Среди общих рекомендаций: соблюдать меры гигиены, проветривать храмы, дезинфицировать мебель в храмах и иконы, доносить эти правила до прихожан.

РПЦ также приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 7:30 мск 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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