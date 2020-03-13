ФАС допустила появление жалоб на подорожание импортной техники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще не получала жалоб на подорожание импортной техники после падения рубля, однако не исключает возможность их появления. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

«Пока нет, но они (жалобы на подорожание импортной техники из-за падения курса рубля. — Ред.) могут быть, тут я согласен», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 11 марта вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что на данный момент риски роста цен на лекарства и бытовую технику не критические и в случае необходимости власти предпримут меры для сдерживания цен на жизненно важные медикаменты.

Также он заверил, что инфляция в России в 2020 году вряд ли превысит цель, установленную Центробанком в 4%, но сегменты рынка, зависящие от курсов валют, нуждаются в дополнительном контроле. По его словам, это касается, например, бытовой техники и некоторых видов лекарств.

После распада сделки ОПЕК+ 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, на который рубль отреагировал ослаблением позиций. На фоне этих событий в Минэкономразвития РФ заверили, что макроэкономическая политика страны готова к внешним шокам и способна противостоять им.

Из-за нестабильности на мировых рынках власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам и предупредили, что экономике столицы вряд ли удастся «избежать негативного влияния».