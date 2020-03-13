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ФАС допустила появление жалоб на подорожание импортной техники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще не получала жалоб на подорожание импортной техники после падения рубля, однако не исключает возможность их появления. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

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«Пока нет, но они (жалобы на подорожание импортной техники из-за падения курса рубля. — Ред.) могут быть, тут я согласен», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее 11 марта вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что на данный момент риски роста цен на лекарства и бытовую технику не критические и в случае необходимости власти предпримут меры для сдерживания цен на жизненно важные медикаменты.

Также он заверил, что инфляция в России в 2020 году вряд ли превысит цель, установленную Центробанком в 4%, но сегменты рынка, зависящие от курсов валют, нуждаются в дополнительном контроле. По его словам, это касается, например, бытовой техники и некоторых видов лекарств.

После распада сделки ОПЕК+ 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, на который рубль отреагировал ослаблением позиций. На фоне этих событий в Минэкономразвития РФ заверили, что макроэкономическая политика страны готова к внешним шокам и способна противостоять им.

Из-за нестабильности на мировых рынках власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам и предупредили, что экономике столицы вряд ли удастся «избежать негативного влияния».

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