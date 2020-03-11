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Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на лекарства

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Риски роста цен на лекарства и бытовую технику не критические, в случае необходимости власти России предпримут меры для сдерживания цен на жизненно важные медикаменты. Об этом в среду, 11 марта, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств и тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Ред.) не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока каких-то фатальных угроз нет», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день Белоусов заявил, что инфляция в России в 2020 году вряд ли превысит цель, установленную Центробанком в 4%, но сегменты рынка, зависящие от курсов валют, нуждаются в дополнительном контроле. По его словам, это касается, например, бытовой техники и некоторых видов лекарств.

После распада сделки ОПЕК+ 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, на который рубль отреагировал ослаблением позиций. На фоне этих событий в Минэкономразвития РФ заверили, что макроэкономическая политика страны готова к внешним шокам и способна противостоять им.

Из-за нестабильности на мировых рынках власти Москвы создали оперативный штаб по экономическим вопросам и предупредили, что экономике столицы вряд ли удастся «избежать негативного влияния».

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и вовсе заявили о близости России к состоянию кризиса. Индекс финансового стресса перешагнул пороговое значение в 2,5 пункта и достиг уровня 3,12 пункта. Однако в Центре политических технологий к такому прогнозу отнеслись с «большой осторожностью».

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