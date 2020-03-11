Правительство России рассмотрит проект о защите инвестиций

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который призван снизить риски для инвесторов, будет рассмотрен российским правительством 12 марта. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что законопроект гарантирует безопасность инвестиций в России.

«Уверен, что те меры, которые в том числе будут описаны в законопроекте, они помогут снизить риски для инвесторов, сформировать более деятельные бизнес-планы. Ну и в целом укрепить интерес к работе в России», — приводит его слова ТАСС в среду, 11 марта.

Он также отметил, что важно именно сейчас создать условия, которые необходимы для работы венчурных фондов и инвесторов, а также сформировать российский рынок для инвестирования.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу до 12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.