Прямой эфир

Правительство России рассмотрит проект о защите инвестиций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который призван снизить риски для инвесторов, будет рассмотрен российским правительством 12 марта. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Нефть до дна: рынок ждет дополнительной поддержки от властей к 1 апреля
Меры правительства предотвратили обвал, но пока только до конца действия соглашения ОПЕК+

Он подчеркнул, что законопроект гарантирует безопасность инвестиций в России.

«Уверен, что те меры, которые в том числе будут описаны в законопроекте, они помогут снизить риски для инвесторов, сформировать более деятельные бизнес-планы. Ну и в целом укрепить интерес к работе в России», — приводит его слова ТАСС в среду, 11 марта.

Он также отметил, что важно именно сейчас создать условия, которые необходимы для работы венчурных фондов и инвесторов, а также сформировать российский рынок для инвестирования.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу до 12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

На фоне распада сделки ОПЕК+ утром 9 марта произошел обвал нефтяного рынка, который удалось частично отыграть 10 марта. Президент США Дональд Трамп обвинил в происходящем Москву и Саудовскую Аравию.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Силуанов заявил о готовности России к обвалу цен на нефть
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020