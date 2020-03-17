Пир во время пандемии: коронавирус прививает вкус к еде с доставкой

Глобальный экономический эффект от пандемии нового коронавируса пока нельзя даже спрогнозировать, при этом потери бизнеса в таких сферах, как транспорт, туризм, развлечения и т.д., уже измеряются десятками и сотнями миллионов долларов. Впрочем, кто-то из ритейлеров от распространения COVID-19 остается только в выигрыше. Среди них — популярные сервисы по доставке готовой еды и продуктов. О том, почему оставленные у двери без присмотра пакеты с едой — один из лучших вариантов защиты и насколько этичны действия потребителя, который подвергает доставщика пиццы риску заражения, — в материале «Известий».

Доставка без контакта

Пандемия коронавируса, начавшего распространение из Китая, затронула уже более половины стран мира. И даже если не говорить о летальных случаях, новая инфекция в той или иной мере повлияла на планы и жизненный уклад едва ли не каждого жителя Земли. Коснулось шествие COVID-19 по планете и гастрономических привычек населения — из-за карантина, а также на фоне призывов властей минимизировать появление в общественных местах новую популярность начала обретать услуга доставки готовой еды на дом .

Логично предположить, что курьер с коробкой пиццы или суши — как, в общем-то, и любой другой человек — может представлять собой потенциальную инфекционную угрозу. Для того чтобы не трепать нервы и без того испуганным коронавирусом клиентам, службы доставки начали активно использовать методы, которые позволяют свести к минимуму даже теоретические шансы на передачу инфекции от доставщика к покупателю или наоборот.

«Я просто оставлю это здесь»

В США и Европе сервисы по доставке готовых блюд начали предлагать новую опцию — при заказе в приложении можно указать, чтобы пакеты или коробки с едой курьер оставил у двери, а не передавал получателю лично в руки . В начале марта компания Postmates, которая работает более чем в 4 тыс. американских городов, уведомила своих клиентов об опции Dropoff. Получатель теперь может заказать доставку «до порога» или и вовсе забрать заказ снаружи здания. «Думаем, что это способ, который позволит как нашим клиентам, так и сотрудникам чувствовать себя комфортно при выполнении доставки», — указано в сообщении базирующейся в Сан-Франциско фирмы.

еда Фото: Depositphotos

Аналогичные опции есть и у Uber Eats, работающей в 45 странах мира. Еще одна американская компания — DoorDash также тестирует расширенное меню опций для бесконтактной доставки: там клиенты могут передать водителю, который везет им еду, дополнительные инструкции, включая даже фотографию того места, куда надо поставить пакеты , пишет Reuters.

Крупнейшая в Европе система онлайн-заказа и доставки еды из ресторанов Just Eat Takeaway (JET) 13 марта сообщила о том, что в рамках мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса начинает привозить заказы до двери. В компании при этом говорят, что пока не видят ни положительного, ни негативного экономического эффекта от коронавируса, уточняет агентство.

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»

О том, насколько популярными становятся и без того востребованные сервисы доставки еды на дом, свидетельствует статистика. Согласно данным консалтинговой компании Technomic, свыше 30% потребителей в США заявили, что не собираются выходить из дома или посещать рестораны с той же регулярностью, как раньше, в «довирусное» время. Треть респондентов в рамках исследования, в котором приняли участие 1 тыс. человек, сообщили, что будут чаще пользоваться услугами служб доставки.

Восходящий тренд, в котором живут сервисы по доставке готовых блюд, подтверждают и эксперты UBS (инвестиционный банк предоставил «Известиям» копию аналитической записки, датированной 12 марта). Как отмечается в документе, популярность данной услуги растет и, вероятно, продолжит расти в краткосрочной перспективе, поскольку «потребители больше времени проводят дома». В то же время, как отмечают аналитики, «индустрия онлайн-заказа еды всё еще находится в младенческом возрасте, и делать выводы, в которых учитывался бы опыт предыдущих пандемий, сложно».

еда Сотрудник ресторана готовит еду на вынос на юго-западе Китая Фото: Global Look Press/Wang Quanchao/Xinhua

При этом в UBS предупреждают, что свои последствия могут быть и у перехода потребителей в режим экономии (в качестве одной из мер предосторожности), хотя данный фактор «сможет больше влиять на походы в рестораны, чем на доставку из них». Тем временем акции европейских компаний, занимающихся доставкой готовой еды, вместе с ценными бумагами эмитентов, работающих в других отраслях, снизились примерно на 20% от пиковых значений — опять же на фоне распространения коронавируса, а также спада цен на нефть после развала сделки ОПЕК+, указывают в UBS.

Вонтон в карантин

В Китае как стране, первой столкнувшейся с новой угрозой и ставшей пионером в защите своих граждан от инфекции, новые, более безопасные методы доставки еды на дом взяли на вооружение с начала года. Один из ведущих в стране операторов в этой области — Meituan — отчитался о резком росте числа заказов. Согласно данным компании, которая сотрудничает почти с 6 млн ритейлеров, в период с 26 января по 8 февраля свыше 80% всех заказов в Китае были сделаны с пожеланием о бесконтактной доставке .

В Ухане, эпицентре эпидемии, этот показатель составил более 95%. «Meituan запустила бесконтактную доставку в Ухане 26 января и в течение недели масштабировала данную услугу на всю страну, — пишет Business Insider. — После этого другие крупнейшие игроки на рынке, например Ele.me, а также сети, в том числе KFC, также начали предоставлять аналогичные услуги».

еда Робот для доставки еды в Китае Фото: Global Look Press/Xue Yuge/Keystone Press Agency

Для того чтобы еще больше убедить получателей в безопасности доставки, в Meituan начали прикреплять к пакетам с едой карточки с именами всех сотрудников, которые работали над изготовлением, упаковкой и доставкой заказа, с указанием их температуры. Также в карточку вносятся данные о принятых сотрудниками мерах по дезинфекции.

Еще один инструмент защиты, который придумала китайская компания, — картонный защитный «короб», которым едок отгораживается от окружающего мира: в Meituan утверждают, что нехитрое приспособление (его фото публикует, в частности, Sky News) эффективно блокирует возможное распространение вируса в процессе поглощения пищи.

За чей счет этот банкет?

Казалось бы, обезопасить себя и своих близких, прибегнув к самоизоляции и питаясь лишь тем, что в готовом виде или в виде набора продуктов и полуфабрикатов вам может доставить курьер, — подход в нынешней ситуации вполне корректный и ответственный. Впрочем, у кого-то могут возникнуть сомнения этического порядка — насколько, мол, порядочно, находясь под защитой собственных стен, подвергать человека, везущего обед или ужин, потенциальной опасности заражения?

Как признает Тодд Мэй, профессор философии в Университете Клемсона в США, ответить на этот вопрос непросто. Тем не менее, по словам ученого, которые приводит The Atlantic, стоит задуматься, не приведет ли массовый «исход» курьерских бизнесов из района, где зарегистрирована вспышка COVID-19, к еще большему вреду для самих сотрудников этих служб.

еда Курьер службы доставки на улицах Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Специалисты все равно считают заказ еды с доставкой достаточно безопасным, даже с учетом потенциальных рисков передачи инфекции через курьера. «Не думаю, что службы доставки еды представляют собой какие-то особые риски», — отмечает Амеш Адалия, исследователь из центра безопасности в сфере здравоохранения при университете Джонса Гопкинса. «Это хороший способ для социального дистанцирования, что особенно важно для пожилых людей», — добавил врач, мнение которого приводит The Washington Post.

В свою очередь, директор исследовательского центра пищевой промышленности из Калифорнийского университета в Беркли Сару Джейараман полагает, что потребителям надо думать об этической стороне ситуации в более широком ключе. В частности, она считает вполне допустимым заказывать еду онлайн, но при этом по возможности поддерживать адресованные работодателям требования курьеров, добивающихся предоставления им социальной поддержки, в частности компенсации затрат на здравоохранение или отпуск, в который они вынуждены уйти по медицинским показаниям (фонд для оплаты таких расходов, например, создает базирующаяся в Великобритании Deliveroo). Потребители также могут немного увеличить размер чаевых доставщику, пишет Wired.

Маска для курьера

В России распространение инфекции пока удается сдерживать, в том числе благодаря достаточно жестким мерам, которые принимает правительство. «Коронавирусное диссидентство» (например, случаи, когда люди с подозрением на инфекцию сбегают из стационара) массового характера не приняло.

В любом случае российские службы доставки готовых блюд также принимают меры, призванные минимизировать риски распространения COVID-19.

Так, Delivery Club внедрил функцию бесконтактной доставки, а курьеров начал обеспечивать медицинскими масками и дезинфицирующими средствами . «На текущем этапе мы рассчитываем, что функция бесконтактной доставки в первую очередь сделает использование сервиса более комфортным для пользователей, соблюдающих режим изоляции или решивших по собственной инициативе принять дополнительные меры профилактики», — отмечает операционный директор DC Мухит Сейдахметов.

еда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В компании «Известиям» также сообщили, что по итогам минувших выходных заметили ускорение роста спроса. «Количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с предыдущими выходными, на 15% вырос средний чек. Показательно, что это происходит на фоне высокой базы — неделю назад отмечался Международный женский день», — отметили в пресс-службе. Там также отметили, что «для рынка доставки готовой еды в России более показательной будет текущая неделя», поскольку введение «дополнительных профилактических мер, включая возможный переход на удаленный режим учебных заведений и крупных компаний», может ускорить и рост количества заказов из ресторанов.

«Все заказы в «Яндекс.Еде» и «Яндекс.Лавке» доставляются по умолчанию бесконтактным способом. Курьеры размещают заказ на термосумке, чтобы клиенты могли сами его забрать возле входной двери. В обоих сервисах нет наличного расчета: все заказы заранее оплачены картой», — сообщил «Известиям» Владимир Исаев, PR-директор «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». По его словам, всем курьерам даны рекомендации — чаще мыть руки, воздерживаться от рукопожатий и пользоваться обеззараживающими гелями, а также обращаться к медикам при первых признаках плохого самочувствия. Курьерам также разрешили отказываться от доставки заказов в больницы, добавил Исаев.