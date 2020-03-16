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Треть бизнесменов России негативно оценили условия в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более трети предпринимателей и бизнесменов России заявили об ухудшении условий для ведения своих дел и инвестиций в России в 2019 году. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Так, 34,2% представителей крупного и среднего бизнеса высказались негативно о динамике инвестклимата в России за 2019 год. Отмечается, что в то же время в 2018 году положительную оценку не дали 42% респондентов.

При этом 51,8% бизнесменов признались, что в 2019 году их дела развивались успешно. Также, по их словам, количество инвестиций в прошлом году тоже выросло.

Среди основных проблем для предпринимателей в России назвали рост тарифов, высокие налоги, недостаток квалифицированных кадров и давление на бизнес. Также обращается внимание на снижение спроса, административный барьер, недоступность кредитов и неэффективность российских судов.

Подробнее в материале «Известий»: На две трети полон: 30% бизнесменов негативно оценили деловой климат.

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