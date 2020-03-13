Глава Confindustria Russia предложил меру по ослаблению санкций в отношении РФ

Европейские бизнес-ассоциации могли бы предложить Евросоюзу поддержать пилотные проекты в России, которые сейчас находятся под секторальными или финансовыми санкциями при условии, что их реализация будет соответствовать политике ЕС в сфере защиты экологии. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент Ассоциации итальянских промышленников в РФ Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.

По его словам, такая мера в первую очередь помогла бы увеличить экспорт европейских компаний в РФ в период глубокого кризиса.

Кроме того, это поспособствовало бы трансформации сотрудничества стран, которая приведет к локализации производства на территории России, где, учитывая планируемые огромные инвестиции в национальные проекты, будет создан необходимый спрос, отметил Ферленги.

Также, по его словам, это позволило бы снизить градус политической напряженности и дать толчок к развитию инновационных «зеленых технологий».

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

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