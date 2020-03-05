Киев призвал ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым

Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом он в среду, 4 марта, заявил в своем Facebook.

Дипломат отметил, что на данный момент ограничения ЕС, предполагающие запрет на поездки в страны союза и замораживание активов на территории стран-участниц, распространяются на 177 лиц и 44 организации из РФ.

«Надеемся на дальнейшие практические шаги ЕС и в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом», — написал он.

17 февраля депутаты трех фракций Верховной рады Украины инициировали проект постановления, которым намерены призвать власти других стран усилить давление на Россию.

Официальное железнодорожное движение по Крымскому мосту президент РФ Владимир Путин открыл 23 декабря. Российский лидер также стал одним из первых, кто проехал по мосту.

Мост в Крым стал самым протяженным в России — его длина составляет 19 км. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем. Автомобильное движение было открыто в 2018 году.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования.