Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань в понедельник, 23 декабря. Таким образом он открыл железнодорожное движение по мосту.

В автобусе вместе с главой государства находятся рабочие-мостовики, с которыми он проведет беседу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее в этот же день заявлял, что введение моста в полную эксплуатацию является важнейшим событием для России. По его словам, это самый протяженный в России и Европе мост, длина которого составляет 19 км.

«Крымский мост» состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года.

По данным инфоцентра «Крымский мост», за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов, что в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).

Первым регулярным пассажирским поездом в Крым станет рейс № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь.

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