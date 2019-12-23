Прямой эфир
Сюжет:

Путин проедет по Крымскому мосту в поезде

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин примет в понедельник, 23 декабря, участие в открытии железнодорожного движения через Крымский мост. Глава государства проедет в поезде из Крыма в сторону Краснодарского края. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Теперь железная: по Крымскому мосту пойдут первые поезда
В церемонии открытия ж/д сообщения примет участие Владимир Путин

По его словам, президент пообщается с рабочими, которые строили мост, пока будет ехать в поезде, а также получит краткий брифинг от министра транспорта Евгения Дитриха, передает НСН. После этого постоянное железнодорожное сообщение будет открыто.

Пресс-секретарь подчеркнул, что открытие моста является важнейшим событием для России.

«Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен. Это самый протяженный в России и Европе мост, вы знаете, 19 км, начали строить в феврале 2016 года, и вот сегодня, можно сказать, уже день ввода в полную эксплуатацию», — цитирует Пескова ТАСС.

Военный аналитик и политолог Дмитрий Таран назвал строительство Крымского моста победой российской промышленности, строительных технологий, институтов, материаловедения.

«Это комплекс мероприятий, предприятий, исследовательских учреждений. Это всё вместе вообще показывает технологический потенциал нашей с вами страны. Это большое дело», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Объект состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года.

По данным инфоцентра «Крымский мост», за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов, что в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Первым регулярным пассажирским поездом в Крым станет рейс № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь. Его пассажирами станут 600 человек, уточняет RT.

30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей и в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от класса обслуживания и востребованности маршрута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кот Мостик задержится на Крымском мосту после его открытия
Крымский мост сэкономил перевозчикам почти 29 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019