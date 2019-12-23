Теперь железная: по Крымскому мосту пойдут первые поезда

Крымский мост полностью готов. В понедельник президент Путин торжественно запустит по нему железнодорожное сообщение. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сказал «Известиям», что событие придаст новый импульс развитию полуострова. Открываются новые логистические возможности и перспективы для туризма.

С берегов Невы

Мост через Керченский пролив протяженностью 19 км –– один из крупнейших в России и Европе. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его строительство обошлось в 227,9 млрд рублей.

Старт ж/д движению будет дан в понедельник президентом. Ожидается, что в момент прохода первого состава по мосту его арки будут подсвечены в цвета флага России. Произойдёт это, впрочем, лишь 24 декабря. Первый поезд начнёт путь в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря, его время в пути до Севастополя займет 43,5 часа. А из Москвы добраться до города русских моряков теперь можно будет за 33 часа в комфортных двухэтажных вагонах.

Билеты на поезда в Крым начали продаваться еще в начале ноября и как писали СМИ со ссылкой на данные компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», на сегодняшний день их уже реализовано 50 тыс. штук. Цены в плацкарт начинались от 3,5 тыс. рублей, в купе –– чуть более 4 тыс.

Пока с материка на полуостров будет открыто только пассажирское ж/д движение, но уже летом ––1 июня 2020 года – оно будет возможно и для грузовых поездов.

Железнодорожное сообщение –– по сути отдельный мост, который идёт параллельно автомобильному. Последний был открыт в 2018 году и за полтора года эксплуатации по нему проехали более 8 млн транспортных средств.

Планируется, что на Крымский полуостров будут ходить пассажирские поезда из 11 городов России.

Переход к лучшему

О создании транспортного перехода, который бы соединил Крымский и Таманский полуострова, задумывались еще в XIX веке. Но реализовать сложнейший проект удалось лишь в наши дни после возвращения Крыма в состав России.

В январе 2015 года была детально проработана концепция транспортного перехода. К этой работе привлекли широкий круг экспертов. Подрядчиком проектирования и строительства моста стал «Стройгазмонтаж». В его возведении участвовали ведущие мостовики страны.

Район строительства перехода характеризовался сложными природными условиями –– сейсмической активностью, илистым дном. Керченский и Таманский полуострова — это была зона интенсивных боёв в годы Великой Отечественной войны. Поэтому в целях безопасности территорию обследовали саперы. На суше и в акватории (более 600 га) было обнаружено и обезврежено более 700 взрывоопасных предметов, включая 14 фугасных авиабомб.

Все рельсы на Крымском мосту были уложены в середине июля. Суммарно на двухпутной железной дороге их почти 5 тыс. тонн и более 76 тыс. штук шпал.

Это навсегда

Открытие железнодорожного сообщения с Россией станет знаковым событием для республики, сказали «Известиям» крымские политики.

–– Его запуск означает окончание строительства грандиозного проекта, который был реализован вопреки всем санкциям, блокадам и зарубежным провокациям, всем попыткам «сдержать» Россию. Это очередной впечатляющий успех нашего Отечества. И это, безусловно, придаст новый импульс развитию полуострова, –– заявил «Известиям» глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что при Украине Крым фактически был островом, но после воссоединения с РФ ситуация изменилась.

–– Теперь увеличится и туристический поток, и появятся хорошие условия для конкурентности крымских товаров. Конечно же, это определённые возможности для снижения цен на продукты, которые к нам привозят с материковой части России, –– отметил он.

Моментального эффекта за один день не произойдёт, считает парламентарий. Но постепенно все будет меняться, цены в Крыму выровняются хотя бы с уровнем Краснодарского края.

Первый зампред Госсовета республики Крым Ефим Фикс охарактеризовал «Известиям» появление железнодорожного моста как «потрясающее инженерное решение». Он подчеркнул, что железная дорога будет также способствовать продвижению на российский рынок и крымского вина.

Железнодорожное сообщение с Крымом скажется на росте потока туристов, что в свою очередь будет способствовать развитию российской экономики и наполняемости бюджета, сказал глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Это важно и с политической точки зрения, считает депутат.

–– Наши «друзья» с Украины сначала постоянно декларировали, что мост невозможно построить, а потом стали говорить, что он развалится. Сегодня его появление показывает не только несостоятельность этих заявлений, но и то, что Крым больше не отрезан от России, –– заявил «Известиям» парламентарий.

По словам генерального директора «ЕвроТрансСтроя» Сергея Ракчеева, для окупаемости проекта требуется, чтобы по мосту проезжали 6-7 млн автомобилей в год и 10-12 млн пассажиров по железной дороге. При этом стоимость его пересечения в одну сторону должна составлять в среднем 1000 рублей. Тогда можно ожидать, что стройка окупится лет через 30-35 лет –– то есть не ранее 2048-2053 годов.

Впрочем, директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова считает, что окупаемость строительства моста может выражаться и в экономическом эффекте, который получит от его запуска Крым.

По данным Минтранса, озвученным в прошлом году, с полным запуском моста правительство сможет экономить ежегодно до 11 млрд рублей, что к 2035 году условно вернет вложенные в него средства.

По мнению Анны Шлапаковой, не менее важно, что ж/д–сообщения с Крымом откроет новые логистические возможности для транспортных компаний, крупных промышленных предприятий Крыма, а также окажет серьезное воздействие на развитие малого и среднего бизнеса, увеличит турпоток в Крым.

В первые годы эксплуатации моста грузооборот, по ее мнению, может составить 9,5-10 млн тонн в год, а при суточной пропускной способности транспортного ж/д перехода в 47 пар поездов –– 13 млн тонн в год, увеличившись в перспективе до 25 млн.