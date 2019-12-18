Строительство железнодорожной части Крымского моста завершилось

В Ростехнадзоре заявили об официальном завершении строительства моста через Керченский пролив. В ведомстве официально подтвердили технологическую готовность объекта. Об этом сообщается на сайте Ростехнадзора в среду, 18 декабря.

«Контролем занималась специально созданная рабочая группа из числа работников центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Общее руководство работой группы осуществлял руководитель Федеральной служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин», — говорится в заявлении.

После окончания всех проверок Ростехнадзор выдал заключение о том, что объект построен и соответствует проектной документации. Документы получил заказчик — ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее в этот же день открытие железнодорожной части Крымского моста в Кремле назвали главным событием 2019 года.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Время в пути составит 43 и 33 часа соответственно. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы.

20 ноября стало известно, что движение грузовых поездов по железнодорожной части моста начнется следующим летом. Планируется, что первые эшелоны пойдут уже 1 июня 2020 года.

8 ноября стартовала продажа билетов на поезда с материковой части РФ в Крым. 13 ноября на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно с полуострова было куплено более 17 тыс. билетов, пишет «Газета.ру».

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Автодорога была сдана в эксплуатацию досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.