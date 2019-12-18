Прямой эфир

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершилось

0
Фото: most.life
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростехнадзоре заявили об официальном завершении строительства моста через Керченский пролив. В ведомстве официально подтвердили технологическую готовность объекта. Об этом сообщается на сайте Ростехнадзора в среду, 18 декабря.

«Контролем занималась специально созданная рабочая группа из числа работников центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Общее руководство работой группы осуществлял руководитель Федеральной служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин», — говорится в заявлении.

Мечта тысячелетия
Что изменится после открытия Крымского моста

После окончания всех проверок Ростехнадзор выдал заключение о том, что объект построен и соответствует проектной документации. Документы получил заказчик — ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее в этот же день открытие железнодорожной части Крымского моста в Кремле назвали главным событием 2019 года.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Время в пути составит 43 и 33 часа соответственно. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы.

20 ноября стало известно, что движение грузовых поездов по железнодорожной части моста начнется следующим летом. Планируется, что первые эшелоны пойдут уже 1 июня 2020 года.

8 ноября стартовала продажа билетов на поезда с материковой части РФ в Крым. 13 ноября на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно с полуострова было куплено более 17 тыс. билетов, пишет «Газета.ру».

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Автодорога была сдана в эксплуатацию досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший депутат рады восхитился видом Крымского моста
Крымский мост подсветили цветами российского флага

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019