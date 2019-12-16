Бывший депутат рады восхитился видом Крымского моста

Бандеровская власть разрушает и уничтожает Украину, а Россия создает такие величайшие проекты, как Крымский мост, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Об этом он написал в комментарии к видео, которое разместил в своем YouTube-канале 15 декабря.

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего», — написал Журавко.

Экс-депутат призвал остановить «эту проклятую войну». По его мнению, Россия и Украина могли бы быть единой страной.

Он отметил, что в Крым могли бы ходить украинские поезда, на полуостров могла бы идти днепровская вода с территории Украины, а две страны могли бы построить мост через Керченский пролив вместе.

«Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком», — прокомментировал Журавко вид Крымского моста.

15 декабря в официальном профиле Крымского моста в Instagram сообщили о том, что его арки подсветили цветами российского триколора. «Пока вы спали, примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать буду», — говорится в подписи к записи. Освещение заработает в постоянном режиме после запуска железнодорожной части моста.