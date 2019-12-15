Крымский мост подсветили цветами российского флага

Арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора в ночь на 15 декабря. Об этом сообщили в официальном профиле достопримечательности в Instagram.

Участок моста подсветили цветами российского триколора на 15 часов. Как отмечает «Российская газета», специалисты провели настройку почти 2 тыс. ламп. Протяженность конструкции превысила 19 км.

«Пока вы спали, примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать буду», — говорится в подписи к записи. Освещение заработает в постоянном режиме после запуска железнодорожной части моста.

Ранее, 12 декабря, стало известно, что президент России Владимир Путин приедет на торжественную церемонию открытия железнодорожной части Крымского моста. За несколько дней до открытия проезда для пассажиров президент проедет на тестовом составе. Первый пассажирский поезд маршрута Санкт-Петербург — Симферополь проедет по мосту 23 декабря.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его планируется завершить в конце 2019 года. Автодорога сдана в эксплуатацию досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.

Мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.