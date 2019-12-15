Прямой эфир

Крымский мост подсветили цветами российского флага

0
Фото: instagram.com/Крымский мост (@krymsky_bridge)
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арки Крымского моста подсветили цветами российского триколора в ночь на 15 декабря. Об этом сообщили в официальном профиле достопримечательности в Instagram.

Участок моста подсветили цветами российского триколора на 15 часов. Как отмечает «Российская газета», специалисты провели настройку почти 2 тыс. ламп. Протяженность конструкции превысила 19 км.

«Пока вы спали, примерил на себя будущую подсветку. После открытия каждую ночь так сверкать буду», — говорится в подписи к записи. Освещение заработает в постоянном режиме после запуска железнодорожной части моста.

Ранее, 12 декабря, стало известно, что президент России Владимир Путин приедет на торжественную церемонию открытия железнодорожной части Крымского моста. За несколько дней до открытия проезда для пассажиров президент проедет на тестовом составе. Первый пассажирский поезд маршрута Санкт-Петербург — Симферополь проедет по мосту 23 декабря.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его планируется завершить в конце 2019 года. Автодорога сдана в эксплуатацию досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.

Мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту
Продано 80% билетов на первые поезда из Москвы в Крым и обратно

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019