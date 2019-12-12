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Путин откроет ж/д движение по Крымскому мосту проездом на поезде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. За несколько дней до начала регулярного ж/д сообщения глава государства проедет по мосту на поезде, сообщает в четверг, 12 декабря, Daily Storm со ссылкой на источник.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь отправится 23 декабря, а из Москвы в Севастополь — 24 декабря. Почти все билеты уже проданы. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей и в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от класса обслуживания и востребованности маршрута.

Накануне сообщалось, что с 18 по 25 декабря возможны ограничения движения по Крымскому мосту из-за проведения технологических работ, передает НСН. В связи с этим в Минтрансе обращают внимание на необходимость продумывать маршруты поездок.

В 2018 году автомобильное движение по Крымскому мосту тоже открывал Путин. Он проехал за рулем «КамАЗа» из Тамани в Керчь, сообщается на сайте kp.ru.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его планируется завершить в конце 2019 года. Автодорога сдана в эксплуатацию досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.

Мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово — Вышестеблиевская.

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