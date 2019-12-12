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Заключительную партию вина «Крымский мост» разлили в «Массандре»

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Фото: РИА Новости/Константин Мичальчевский
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Виноделы завода «Массандра» закончили разливать по бутылкам последнюю партию коллекционного вина «Херес Массандра» с этикеткой, на которой изображен Крымский мост.

Общее число изготовленных в рамках проекта бутылок составило 19 тыс. Это число отсылает к протяженности Крымского моста в километрах.

Завод выпустил две партии вина, посвященного Крымскому мосту, — «Херес Массандра» и «Мускат белый красного камня». Согласно задумке виноделов, мост будет таким же долговечным и крепким, как Херес, и таким же прекрасным, как «Мускат белый красного камня». Несколько бутылок заложат в энотеку «Массандры». Вместе со старейшим хересом урожая 1775 года оно сохранится в коллекции винодельни для будущих поколений.

Продажи лимитированной серии стартуют 24 декабря, коллекционное вино появится на полках фирменных магазинов виноделен, участвующих в проекте.

Ранее коллекционное шампанское разлили виноделы «Нового Света», а компания «Фанагория» выпустила красное сухое вино из двух сортов винограда, выращенного на Таманском полуострове.

Узнать коллекционное вино можно будет по этикеткам на бутылках — на них нанесены официальный логотип инфраструктурного проекта, изображение главного участка моста с судоходными арками и рисунок, который для каждого из шести вин выполнен в определенном цвете в зависимости от сортов винограда урожая 2015 года.

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