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Около 900 га новых виноградников заложили в Крыму в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В 2019 году аграрии Крыма заложили порядка 900 га новых виноградников. Такие цифры озвучила на заседании комитета республиканского Госсовета по аграрной политике замминистра сельского хозяйства Алиме Зарединова. По ее словам, в целом с 2014 года в Крыму заложено чуть более 3 тыс. га виноградников.

ИА «Крыминформ» со ссылкой на Крымстат пишет, что на конец 2018 года общая площадь виноградников составляла 18,8 тыс. га. В течение ближайших пяти лет под них разработают еще около 4 тыс. га.

Ранее сообщалось, что Крым вышел на третье место в России по сбору винограда и площади виноградников. В этом году аграриям удалось собрать рекордный за пять лет урожай винограда — валовый сбор превысил 100 тыс. т.

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