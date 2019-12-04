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Очевидцы сняли на видео проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту

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Фото: vk.com/Керченский мост
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Жители Крыма стали очевидцами того, как двухэтажный пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту через Керченский пролив. Об этом в среду, 4 декабря, «Крыминформ» сообщил в Twitter.

Проезжающий состав сняли на видео и опубликовали ролик в Сети. На кадрах поезд с несколькими пустыми вагонами с эмблемой «Крымской железной дороги» движется по мосту.

В настоящее время проходит тестирование железнодорожной инфраструктуры и формирование локомотивных бригад, уточняет телеканал «360».

Пресс-служба железнодорожной компании «Гранд Сервис Экспресс», являющейся оператором перевозок, подтвердила, что на видеозапись попали ее поезда, сообщает РБК.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей и в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от класса обслуживания и востребованности маршрута, сообщает телеканал «Звезда».

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