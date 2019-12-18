В Кремле назвали главное событие 2019 года

В Кремле считают начало железнодорожного сообщения через Крымский мост одним из главных событий уходящего года. Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Наверное, что-то, что касается нас. Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, главными в 2019 году должны стать темы, связанные с развитием страны или с ее процессами, а также международные события.

Ранее в этот же день аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы — лидеры 2019 года. В центре внимания россиян среди событий были выборы на Украине, на втором месте — пожар в соборе Парижской Богоматери. В десятке запросов-лидеров среди событий отметились концерты Билли Айлиш в России и запуск Московских центральных диаметров.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года. На сегодняшний день по мосту проехало более 8 млн машин, в том числе более 100 тыс. автобусов и почти 800 тыс. грузовиков.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей и в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от класса обслуживания и востребованности маршрута.