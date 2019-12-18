«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря. В центре внимания россиян среди событий были выборы на Украине, говорится в блоге компании в среду, 18 октября.

На втором месте — пожар в соборе Парижской Богоматери.

В десятке запросов-лидеров среди событий отметились концерты Билли Айлиш в России и запуск Московских центральных диаметров.

Среди персон, интересовавших россиян в 2019 году, лидером стал президент Украины Владимир Зеленский. За ним следует геймдизайнер из Японии Хидео Кодзима и шведская экоактивистка Грета Тунберг. В десятке лидеров указаны певица Билли Айлиш, актер Хоакин Феникс и спортсмен Михаил Кокляев.

В комментарии «Яндекса» уточняется, что топ-запросов определяется по тому, как выросло это число по сравнению с прошлым годом.

«Например, про собор Парижской Богоматери спрашивают каждый год, но в этом апреле, когда в соборе произошел пожар, число запросов взлетело в разы. Общая масса такой волны, поднимающейся над обычным уровнем интереса, и определяет место темы в топе», — объяснили в компании.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский и российская актриса Анастасия Заворотнюк возглавили рейтинг самых популярных персон по версии компании Google в 2019 году. Украинцы также активно искали информацию о фильмах «Джокер», «Мстители: Финал», последнем сезоне «Игры престолов» и о мини-сериале «Чернобыль».