Прямой эфир

Google назвал самые популярные мемы и сериалы 2019 года

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самыми популярными мемами 2019 года среди россиян стали «Зона 51», «Темная тема» и «Кодзима гений». Такие данные приводятся в ежегодном исследовании поисковой системы Google Россия «Год в поиске».

Также россияне активно искали мемы «Кот за столом» и «Киану Ривз». Популярностью пользовались «Хомяк» и «Яйцо», говорится в сообщении на сайте Google в среду, 11 декабря.

Самыми популярными сериалами уходящего года стали «Игра престолов», «Чернобыль» и «Ветреный».

Ранее в среду стало известно, что певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года компании Google.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Google назвали самых популярных людей года в России
Евросоюз занялся расследованием применяемых Google методов сбора данных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019