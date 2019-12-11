Google назвал самые популярные мемы и сериалы 2019 года

Самыми популярными мемами 2019 года среди россиян стали «Зона 51», «Темная тема» и «Кодзима гений». Такие данные приводятся в ежегодном исследовании поисковой системы Google Россия «Год в поиске».

Также россияне активно искали мемы «Кот за столом» и «Киану Ривз». Популярностью пользовались «Хомяк» и «Яйцо», говорится в сообщении на сайте Google в среду, 11 декабря.

Самыми популярными сериалами уходящего года стали «Игра престолов», «Чернобыль» и «Ветреный».

Ранее в среду стало известно, что певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года компании Google.