Евросоюз занялся расследованием применяемых Google методов сбора данных

Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении сбора данных американской корпорацией Google. Особое внимание будет уделено тому, как компания распоряжалась информацией. Об этом сообщило в субботу, 30 ноября, агентство Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.

«Комиссия разослала компаниям опросники в рамках предварительного расследования, связанного с применяемыми Google методами сбора и использования данных», — говорится в документе.

Особое внимание Еврокомиссия уделит тому, как компания распоряжалась информацией, связанной с местными поисковыми сервисами, интернет-рекламой и веб-браузерами.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер за последние два года назначила Google штрафы на общую сумму более €8 млрд.

4 сентября Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.