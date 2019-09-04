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Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор информации о детях

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей. Об этом в среду, 4 сентября, сообщается на сайте Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

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Обвинения в адрес компаний выдвинул генеральный прокурор Нью-Йорка и ФТК, причем из суммы штрафа будет выплачено $136 млн комиссии и $34 млн городу. Отмечается, что это самая большая сумма, которую ФТК получала за нарушение закона о защите конфиденциальности детей.

Google и YouTube обвинены в том, что видеохостинги собирают информацию об идентификаторах (используются для отслеживания пользователей в интернете) зрителей каналов, ориентированных на детскую аудиторию. Благодаря этому они зарабатывают большие деньги на таргетированной рекламе, уверены в ФТК.

В дополнение к штрафу компании обязаны внедрить систему, которая позволит владельцам каналов помечать контент для детей, а видеохостинг сможет проверять их содержимое на соответствие закону.

Расследование ФКТ началось после того, как в 2018 году на YouTube пожаловались не менее 20 правозащитных групп в США. Они указали, что по закону компании должны уведомлять родителей детей возрастом менее 13 лет в случае сбора информации.

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