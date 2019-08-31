Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях

Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.

Он предусматривается в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете, пишет издание Politico. Отмечается, что соглашение ФКТ и YouTube также предполагает изменение политики видеохостинга в отношении детского контента.

В частности, оно будет включать в себя отключение на YouTube таргетированной рекламы, ориентированной на детей.

Расследование ФКТ началось после того, как в 2018 году на YouTube пожаловались не менее 20 правозащитных групп в США. Они указали, что по закону компании должны уведомлять родителей детей возрастом менее 13 лет в случае сбора информации.

Ранее сообщалось, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube смягчил систему наказаний за публикации видео. Таким образом, пользователей больше не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса за нарушение правил его использования.

Новая система наказания предусматривает предупреждение в виде электронного уведомления при первом нарушении автором материала правил видеохостинга. Сам же контент, нарушающий правила, будет удален. При повторном нарушении будет применяться уже знакомая пользователям система «страйков».