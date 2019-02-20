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YouTube смягчил систему наказаний за публикации

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Принадлежащий Google видеохостинг YouTube смягчил систему наказаний за публикации видео. Об этом говорится в блоге компании.

Таким образом, пользователей больше не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса за нарушение правил его использования. Новая система наказания предусматривает предупреждение в виде электронного уведомления при первом нарушении автором материала правил видеохостинга. Сам же контент, нарушающий правила, будет удален. При повторном нарушении будет применяться уже знакомая пользователям система «страйков», сообщает телеканал «360». В компании подчеркнули, что к нарушениям будут относиться содержание роликов, тексты и ссылки, которые размещает пользователь.

Как напомнили в YouTube, при первом «страйке» пользователь кроме уведомления о нарушении лишался функции прямых трансляций на три месяца, а после второго — две недели не имел возможности загружать новые ролики. После третьего нарушения следовала полная блокировка на срок 90 дней, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Обновленные правила вступят в силу с 25 февраля.

4 февраля сообщалось, что разработчики YouTube задумали избавиться от кнопки «дизлайк».

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