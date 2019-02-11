Из ежика в безнадежика: детский YouTube живет по своим правилам

Если рекомендации на YouTube забиты роликами про Балди (мы тоже не знали, кто это), устрашающую Момо, обзорами приложения Tik Tok и очередной куклы «Лол», скорее всего, с вашего аккаунта сидит ребенок. Взрослый YouTube и детский — два разных мира. Контент для школьников может быть полным разрывом шаблона даже для тех, кто вышел из подросткового возраста пару лет назад. Какой детский контент лидирует в трендах и что об этом думают психологи, читайте в материале «Известий».

Всё для детей

В России не хватает государственной программы по развитию детского контента, в том числе в интернете, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Материала для подростков, например, вообще почти нет, подчеркнула она со ссылкой на данные ряда исследовательских организаций.

На YouTube контента, специального созданного для детей и подростков или интригующего их, навалом. Достаточно посмотреть на топ-100 каналов. Из первой десятки пять — мультики, обзоры игрушек и влоги про детей-младшеклассников.

Автор цитаты Половина из сотни о темах, интерес к которым со стороны взрослых сомнителен: распаковки игрушек, инструкции по созданию лизунов, обзоры компьютерных игр (в основном сотни роликов про Minecraft — игру-песочницу, популярную среди детей по всему миру), челленджи «скупи все сладости в супермаркете», мультики и видео подростков-блогеров.

Точно подсчитать, что массово смотрят дети и подростки, практически невозможно. Открытых данных YouTube о возрасте пользователей нет, да и обмануть систему по части возраста — дело двух кликов. Не исключено, что те же обзоры игрушек по большей части смотрят взрослые, которые выбирают подарок отпрыску. А макияж в стиле куклы Bratz, как ни парадоксально, может быть интереснее девушкам постарше. Но комментарии к видео и контингент подписчиков блогеров показывают, что дети разных возрастов и подростки — частые гости на их страницах.

kid_youtube5 Ролики канала Kids Diana Show набирают сотни миллионов просмотров Фото: youtube.com/Kids Diana Show

«Современные дети в своем большинстве сильно загружены. Самый простой и доступный способ отдыха — «потупить». Другие способы (книги, встречи с друзьями) требуют больше времени и усилий. И в короткие промежутки между школой, домашними заданиями и дополнительными занятиями они просто не вписываются», — говорит клинический психолог Мария Звегинцева. Кроме того, не менее занятым родителям гораздо проще дать ребенку гаджет и включить мультики, чем организовать игру. Отсюда и «залипание» в YouTube, который крутит ролик за роликом.

По сути, однозначной связи между тем, что дети смотрят, и формированием серьезных проблем нет. На ту же анорексию влияет не одно видео, а сама культура худобы, транслируемая обществом и семьей, подчеркивает психолог.

Корреспондент «Известий» изучил тренды платформы прошлой недели, выделил несколько показательных роликов и попросил оценить их содержание детских психологов.

Мурка-воровка

В числе самых просматриваемых видео YouTube — «КОШКА МУРКА и РИСУНКИ ОТ ПОДПИСЧИКОВ! КОТ МАЛЫШ и ШКОЛА КОТОВ! Смешные ТРИ КОТА и КОШЕЧКА КУКЛА ЛОЛ» (здесь и далее авторское написание сохранены. — «Известия»). За пять дней оно набрало более 650 тыс. просмотров. Для канала «А ну-ка Давай-ка» это мало, другие ролики набирают от 1 до 7 млн просмотров.

kid_youtube1 Одно из самых популярных видео канала «А ну-ка Давай-ка» Фото: youtube.com/А ну-ка Давай-ка

На экране рисунки от подписчиков, наглядно показывающих, что главные зрители — дети. Их мультяшным голосом комментирует кошка Мурка. Комплименты рисункам прерываются фразами типа: «Крошки-макарошки, я же уроки забыла сделать!» и неохотными признаниями в краже колбасы. Милая мордочка тыкается в камеру и спрашивает, почему «ты еще не подписан на канал». Остальные ролики — в том же духе.

В комментариях сообщения типа «последняя цифра твоего лайка покажет, кто вы» («богач», «крутой», «красавчик»), «ЛЮБИШЬ КОТОВ ВОИТЕЛЕЙ?» (серия детских книг). Там же разговор, разрушающий атмосферу детского восторга:

— Если посмотреть на качество рисунков, можно понять, что большинство зрителей — дети до 10.

— Мне 10 но я нормально рисую.

— И до*** срисовок. Аж взбесило.

Похожий канал — «Познаватель» (12 место в топе) — про желейного медведя Валеру, который постоянно участвует в безобидных челленджах. Видео с конфетой-медведем набирают по меньшей мере по 5 млн просмотров. Например, хозяин предлагает медведю решить задачу: ты должен парикмахеру 472 рубля, булочнику — 273 рубля и молочнику — 178 рублей, итого сколько ты должен всем? «Не знаю, но я бы лучше в другой район переехал», — отвечает Валера.

Мы попросили специалиста оценить один из роликов канала «А ну-ка Давай-ка» про пранки над котами.

Детский и подростковый психолог Елена Лосева: сам ролик ничего плохого не несет, вполне безобидные ситуации. Важны скорее реакция взрослых и наблюдение. Во-первых, чтобы это не переросло во что-то агрессивное, что можно классифицировать как жестокое обращение с животными. Чтобы свести риски к минимуму, необходимо разговаривать с ребенком, обсуждать не только оценки в школе и домашнее задание, но и интересоваться тем, чем он увлекается.

Обсуждать мультфильмы, ролики, фильмы нужно всегда. Понимание сказки закладывается обсуждениями во время и после просмотра. Объяснить мультфильм ребенку в три года — это родители воспринимают как естественный процесс (хотя и им часто пренебрегают), а сделать то же самое, когда ребенку 12 или 15 лет — почему-то нет.

Ералаш 2.0

Видео канала Follow me, набравшее 1,5 млн просмотров, очень напоминает «Ералаш». Трое ребят снимают сценки из будничной жизни школьников, которые хотят больше шоколада, но не хотят делать уроки, ссорятся и почему-то таскают за собой якобы оживший скелет Гришу (это чаще всего вызывает недоумение у комментаторов). Один ролик, как поначалу кажется из названия, даже затрагивает остросоциальную тему — «РАЗЫСКИВАЕМ ДЕВОЧКУ!!!». Но оказывается, что это история про так называемый коллаб с другим популярным YouTube-каналом и то, как учительница обманула их, пообещав вознаграждение в $1 млн.

Сценку про попытки ухаживать за скелетом и непонимание этой ситуации со стороны старшей сестры оценил специалист.

Детский психолог, консультант по детско-родительским отношениям Елена Плотникова: современный виртуальный мир диктует свои правила: чтобы быть «в топе», нужно быть исключительным, ярким, неординарным. Что может быть более неординарным, чем скелет, с которым «дружат» ребята? Выбор данного персонажа вполне логичен — внимание и лайки обеспечены.

За внешней необычностью остро стоит проблема дружбы в детском и подростковом сообществе. Ведь и со скелетом ребята не дружат, потому что не умеют. Их действия напоминают детскую игру в «дочки-матери», хотя сами герои постоянно повторяют, что они друзья. Ролик является зеркальным отражением подростковых проблем — страхов, трудностей в общении. Вероятно, это крик о помощи, хотя сами авторы ролика этого не осознают. Ролик возникает из ниоткуда и обрывается в никуда. Стоит задуматься, а зачем им скелет для дружбы, если они есть друг у друга?

Боляш и Безнадежик

Девчачьи блоги, как и звездные дети, история не новая. Как и мемы — поменялись лишь темы и формат подачи. Шутки про хамство в общественном транспорте, руки дяди Федора из «Простоквашино», напоминающие ягодицы, Ким Кардашьян и тысячи других картинок. Всё это школьники смотрят в формате слайд-шоу с закадровыми комментариями. Автор канала увеличивает количество подписчиков, обещая съесть сырую картошку.

kid_youtube3 Популярен формат слайд-шоу из мемов с закадровыми комментариями Фото: youtube.com

Поколение, выросшее на «Смешариках», шутит про персонажей с именами Боляш, Пьян, Страх Страхыч, Дрожь, Суициднюша и Безнадежик. Это из трендов с 3,3 млн просмотров.

Детский и подростковый психолог Елена Лосева: никакого криминала я здесь не увидела. Лексика, конечно, менее литературная, но даже ведущий некоторые слова заменяет более приемлемыми. Мем про мультики в самом начале я бы расценила как отрицание собственной «детскости». Когда ребенку говорят — «Ну ты чего как маленький», когда он, например, плачет из-за царапины, это ни у кого не вызывает недоумения.

Позиция «я не маленький, я большой» достигается как раз через высмеивание детских пристрастий; использование «взрослой» лексики, в том числе ненормативной; туда же часто идет курение. Подросток стремится показать, что он уже большой. Один из вопросов подросткового периода это «принятие», принятие в круг общения. Чтобы тебя приняли, ты должен играть по тем правилам, которые там есть. Смех над одними и теми же шутками как раз один из показателей общности.

Демонизировать такие ролики не стоит, но и оставлять вообще без внимания тоже. Стараются же родители привить ребенку какой-то вкус или предпочтения к музыке, искусству, почему бы не делать тоже самое с юмором. Как? Личным примером. Вместе с ребенком смотреть то, что считаете действительно смешным. Чем раньше, тем лучше, только сюжеты все-таки сообразно возрасту подбирать.

Пиксельный учитель

Сотни видео с сомнительной рисовкой уровня игр 90-х годов второй год набирают по миллиону просмотров. Все они про Балди — персонажа компьютерной игры Baldi’s Basics in Education and Learning, которую разработал американец, известный под ником mystman12. По легенде Балди (от английского bald — лысый) он придумал еще в детстве. Это учитель математики, который от одной лишь ошибки (а в игре ее невозможно не допустить — попадаются попросту нечитаемые задания) звереет и начинает лупить линейкой.

Почему Балди стал мемом среди школьников, не очень понятно. Так или иначе, эту тему блогеры обыгрывают со всех сторон: имитация разговора как будто бы с реальным Балди, мюзикл про Балди и так далее. В трендах — ролик на канале с анимационными пародиями видео «БАЛДИ vs ВЕНОМ 2: ПОСЫЛКА С ДАРКНЕТ». И тут отсылка и к Балди, и к Minecraft, марвеловскому комиксу «Веном» и засекреченной части интернета. Вместе с этим роликом «Известия» попросили психолога прокомментировать еще один с 27 млн просмотров, в котором ребенок вместе с мамой убегает от вымышленного учителя.

Детский и подростковый психолог, ДБТ-психотерапевт Евгения Чмутова: персонаж примитивный, на мой взгляд. В нем сосредоточены основные негативные качества учителя: критичность, нетерпимость, агрессивность, склонность к угрозам. В первом ролике он оскорблял мальчика и вел себя мелочно и глупо. Очень неприятный образ. Ролики создают ощущение напряжения и небезопасности. Даже мама, взрослый человек, призванный защищать, убегает из собственного дома и в определенный момент бросает сына.

Чему могут научить ролики? Ничему. Их просмотр расшатывает эмоциональную систему, делая детей сверхвозбудимыми, агрессивными, что в свою очередь может привести к проблемам с памятью и вниманием. Для детей, от природы обладающих возбудимой нервной системой (подвижной), легко возбуждающиеся, а потом долго успокаивающиеся, — для них такие ролики будут иметь большую разрушительную силу и могут формировать различные страхи, повышать общую тревожность и немотивированную агрессию.

Байки из склепа

Рука об руку с Балди идет еще один загадочный персонаж — кукла Момо, которую связывали с суицидальными играми по типу «Синих китов». Фанаты даже рисуют мультики о том, как они завели детей. О кукле Момо серию роликов сняла 15-летняя Карина Аракелян. Ее блог со страшилками — темный фон, мрачная музыка, заставки с кровопотеками — не из трендов, но явно популярен среди детей.

kid_youtube4 Карина рассказывает о переписке с Момо Фото: youtube.com/Karina Arakelyan

«То самое чуство когда ты сидиш в тимноте, один дома ,тебе страшно и ты смотриш страшилки от карины! И потом не можеш уснуть и тебе сниться кошмары!!! Лайк если тоже такой!!» — один из комментариев верной подписчицы.

Вообще прототип куклы Момо — созданный японским художником Мидори Хаяси макет женщины-птицы с выпученными глазами. Этот персонаж якобы втягивает детей в игры с выполнением сомнительных заданий, если ему написать в мессенджер (множество номеров Момо гуляет по соцсетям). YouTube предупреждает, что ролик про Момо «не рекомендуется смотреть детям и лицам с неустойчивой психикой»: подросток в комнате с приглушенным светом пишет кукле, которая подозрительно много о ней знает, пугается, нагнетает обстановку, а в конечном счете блокирует номер и сообщает о загадочном фото, сделанном во время звонка. Вопреки ожиданиям, психолог не видит ничего криминального в этой страшилке.

Детский психолог, сотрудник Центра психологической помощи им. А. Адлера Анна Сергиенко: можно вспомнить себя в подростковом возрасте — мы все любили страшилки и фильмы ужасов (помните сериал «Боишься ли ты темноты?»). Как раз в подростковом возрасте появляется ощущение, что жизнь конечна. Чтобы стало легче, дети начинают верить во что-то сверхъестественное. Пытаются с ним контактировать, доказать себе, что это безопасно. В страшилке всё утрированно, ярко, а значит можно это пощупать без реального риска.

По поводу этой страшилки — девочка экспериментирует. Кукла Момо, как мне кажется, ассоциируется со смертью. Написать ей — возможность доказать себе, что с ней можно справиться. Она ведь потом заблокировала ее, тем самым обеспечив ощущение всемогущества — я могу управлять своей судьбой и мне не страшно. Вот смотрите — я столкнулась с чем-то сложным и справилась. Это здоровая, конструктивная позиция.

Есть впечатлительные дети, для которых это травматично. Им начнут сниться кошмары, может проявиться лунатизм, они начнут на этом зацикливаться. А есть дети, которые получили свою дозу сильных эмоций, зарядились и пошли дальше с ощущением, что жизнь не такая страшная, как могло бы показаться.

Нужно отметить, что дети и подростки, кроме того, могут таким образом восполнять недостаток внимания. Родителям есть смысл поговорить с детьми: а что эта страшилка значит для них? При этом не критиковать («что за глупости ты смотришь») и не подпитывать магические иллюзии, утверждая, что Момо действительно существует. Родители часто боятся с этим взаимодействовать. И им нужно понять — они боятся за ребенка или это их личные мистические страхи?