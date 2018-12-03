Семилетний мальчик возглавил рейтинг блогеров с самым высоким заработком

Семилетний мальчик Райан, распаковывающий на видео новые игрушки, возглавил рейтинг блогеров YouTube с самым высоким заработком за 2018 год по версии журнала Forbes. Издание опубликовало перечень 3 декабря.

На канал Ryan Toys Review подписаны 17,3 млн человек. Родители мальчика снимают видео с обзорами различных игрушек. На роликах ребенок распаковывает подарки и играет с ними.

Второе место занял американский актер Джейк Пол, который выкладывает на своем канале клипы и пранки. За год артист заработал в YouTube $21,5 млн, причем на его канал подписаны 17,5 млн. Третье место занял канал Dude Perfect, на котором пять молодых людей публикуют ролики со спортивными трюками. На канал подписаны 36,8 млн человек, а доход от блога составил $20 млн.

В пятерку лидеров также вошли британский блогер Дэн Миддлтон, публикующий обзоры видеоигр на канале DanTDM ($18,5 млн), американский певец и визажист Джеффри Стар, зарабатывающий на обзорах косметики и одежды ($18 млн). При этом лидер по числу подписчиков — швед Феликс Кьелльберг, известный как PewDiePie, оказался лишь на девятом месте рейтинга блогеров с самым высоким заработком ($450 тыс.). На него подписаны 72,5 млн человек.

В ноябре российских блогеров Юрия Дудя и Анастасию Ивлееву наградили первой российской премией в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter.