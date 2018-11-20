Оркестр играет Сеть: как стать блогером после пятидесяти

57-летний житель Усть-Илимска Юрий Лесков, которому противопоказаны физические нагрузки по состоянию здоровья, автоматизировал все дачные процессы с помощью нехитрых приспособлений из подручных материалов, а потом превратился в видеоблогера. Его ролик о самодельной картофелекопалке набрал 5,5 млн просмотров, за пять лет на его канал подписались 78 тыс. человек, а записи просмотрели 28 млн раз. Как стать популярным блогером после выхода на пенсию, выясняли «Известия».

Жизнь заставит

Уже пять лет Лесков живет с кардиостимулятором. После окончания Читинского политехнического института по специальности «гидромелиорация» он всю жизнь проработал на производстве. В 35 лет потерял жену и остался с двумя детьми — 4 и 9 лет. Пришлось нелегко: на одну зарплату растить детей и рассчитываться с долгами. Через несколько лет встретил женщину с такой же судьбой и тоже с двумя детьми, появилась новая семья.

Работа руководителем ремонтного подразделения на крупном лесозаготовительном предприятии окончательно подорвала здоровье — у Лескова не выдержало сердце, трижды нарушался сердечный ритм, ему поставили кардиостимулятор. Другой, более легкой работы на предприятии ему предоставить не смогли, поэтому в начале 2014 года уволили по состоянию здоровья. В 52 года мужчина получил инвалидность третьей группы, физический труд врачи запретили.

Фото: Юрий Лесков Электрический колун

«И вот я оказался в такой ситуации, что надо что-то делать, а делать нельзя. Я быстренько гараж свой освободил, выбросил всякое барахло, и давай потихоньку его благоустраивать, — вспоминает Лесков. — Есть ролик у меня, «Супергараж» называется. Дрова колоть надо, я сделал колун электрический винтовой — сидишь на стульчике и дрова колешь без всякой нагрузки. Электрический колун был на 380 вольт, а когда выехал на дачу, там сеть на 220 вольт и напряжение плохое — я давай делать механический колун на пружине. Взял жигулевские передние пружины, разный металл и сделал…»

Затем двигатель от стиральной машины превратился в окучник. На крыльце установлена кнопка, жена запускает аппарат, а Юрий проходит ряд за рядом и окучивает картошку. Позже собрал дисковый окучник, «взяв диски от лущильника и спинку от кровати». «Таким инструментом можно огребать картошку любой высоты», — говорит Юрий. Для газонокосилки он использовал бензопилу и колеса от детской коляски.

Но больше всего внимание публики привлекла картофелекопалка. «Самый популярный ролик у меня был осенью прошлого года, — вспоминает Юрий. — Я начал копать картошку, пошли дожди, и дело встало. Ждал-ждал, когда высохнет, дай, думаю, зацеплю сетку от кровати к картофелекопалке. Прицепил, и картошка в нее собирается. У меня этот ролик как выстрелил, набрал за два дня миллион просмотров. Сейчас на нем уже 5 млн».

Фото: Юрий Лесков Картофелекопалка

Со своей картофелекопалкой Юрий Лесков участвовал в городском конкурсе среди инвалидов, занял первое место. Затем отправил агрегат в Иркутск на областную выставку и там тоже победил. Юрию предложили продать картофелекопалку за 20 тыс. рублей, но он отказался.

«Мне много комментариев писали, что, мол, у тебя в земле много картошки остается. В конце одного ролика я показал, что когда по тому же рядку еще раз прохожу, то выкапываю 2–3 картошки. То есть практически потерь нет», — утверждает изобретатель.

Есть у него приспособления и для рыбалки. Любитель подледного лова «сделал ледобур из жигулевского редуктора и мотоблока». Летом агрегат тоже пригодился — «в качестве бурояма для закапывания столбов при возведении забора». Недавно сделал станок для холодной ковки металла: «Сын живет в Братске, я ему отвез станок, и он сделал оградку на могилку матери. На выходных ее установили, забетонировали. Красивая оградка получилась». Юрий снял ролик и про творчество брата Александра, который с нуля собрал автомобиль, используя заводские детали отечественного автопрома, «брал, что получше».

Фото: Юрий Лесков Ледобур

Все аппараты у Лескова дачные, самоделок для дома нет — «это территория жены». Свои устройства он постоянно использует в хозяйстве, простаивает пока только аппарат контактно-точечной сварки: «Им не пользуюсь, потому что время не пришло. Буду вездеход обшивать металлом — буду пользоваться сваркой».

Вездеход для выездов на рыбалку — мечта и новый проект Лескова. Он уже разобрал «Жигули» сына, поставил «ураловские» колеса. В какой-то момент работа застопорилась, и Юрий придумал себе стимул — решил не бриться, пока не заведет свой вездеход. Прошло уже два месяца, выросла борода, но здоровье вновь напомнило о себе, опять нарушился сердечный ритм — сейчас изобретатель в больнице.

Запатентовать свои изобретения Юрий Лесков даже не пытался, говорит, что сложно это: «Да и, если посудить, окучники, картофелекопалки — всё это есть. А вот буроям-ледобур — такого я не видел». В планах у него сделать ледобур из бензопилы, а в следующем году — создать свою кузницу, с горном и кузнечным молотом.

Покорение Сети

Первый ролик Лесков записал в 2013-м, потом был перерыв, а активно он начал снимать лишь спустя два года. «Возможно, одним из стимулов стала монетизация видеороликов, то есть получение доходов с канала. Пусть они и небольшие, но для пенсионера это вполне весомая поддержка, появилась возможность приобрести оборудование для видеосъемки и монтажа, а также диски для будущего вездехода, — рассказывает он. — Конечно, чтобы получать доход, надо регулярно выкладывать видеоролики. У меня так не получается: возникает проблема, делаю оборудование для ее решения, снимаю на видео и загружаю ролик».

На канале изобретателя, на который за пять лет подписались 78 тыс. человек, уже 150 роликов, которые он сам снимает, озвучивает и монтирует. Сюжет о картофелекопалке набрал 5,5 млн просмотров, а всего его видеозаписи просмотрели 28 млн раз. И изобретатель-видеоблогер не собирается останавливаться на достигнутом: «Я просто решил показать, что ненужным вещам можно найти применение, а в безвыходной ситуации выход можно изобрести».

Второе дыхание

В Сети появляется всё больше блогеров-пенсионеров, этот образ удачно продается. Пожилым людям всё чаще советуют осваивать компьютер и выходить в Сеть, говорят, блогинг поможет скрасить досуг, испытать приятные эмоции и даже получить дополнительный заработок.

Например, блогер Любовь Абрамова рассказывает истории из жизни — как сходили с мужем по магазинам, как впервые попробовали роллы, как красит волосы, как готовит. Ее видео собирают многочисленные комментарии, среди них есть и слова о том, что теперь пенсионерам выгодно становиться блогерами, чтобы создать конкуренцию молодым. За два года ее ролики собрали 23 млн просмотров.

Пенсионерка Татьяна Субботина из Хакасии демонстрирует небывалые чудеса компьютерной грамотности в экспериментах с хромакеем. С помощью этой технологии она летает на ковре-самолете, ходит по канату между небоскребами и делится своими лайфхаками. У ее канала 46 тыс. подписчиков.

Фото: youtube.com Геймер Анна Сандалова

60-летний геймер Анна Сандалова из города Искитим Новосибирской области стала лицом YouTube-канала «Баба Аня». Пенсионерка на удивление продвинутый пользователь — лихо пользуется разными приложениями, мочит врагов и управляет танками, выкладывает на своем канале летсплеи, обижается, когда ее называют фейком, и уже набрала более 163 тыс. подписчиков за полтора года, в основном подростков.

Забытые таланты

Московский психолог Станислав Ефремов полагает, что многие россияне сегодня могут столкнуться с кризисом предпенсионного возраста — ощущением угрозы собственной финансовой безопасности. Заработки пенсионеров-блогеров он назвал «вдохновляющим примером про новые горизонты» и отметил, что раскрыть для себя и других свои скрытые способности можно в любом возрасте.

«Что для этого нужно? Во-первых, вспомнить, что вы умеете хорошо делать, а еще желательно любите делать. Вспомните с самого детства, обратите внимание на любые, даже самые простые и бытовые вещи. Не задумывайтесь о том, как с помощью этого деньги заработать, просто вспоминайте и записывайте на бумажку, — советует психолог. — А потом уже придумывайте, как это можно монетизировать».

Кандидат медицинских наук, психотерапевт Александр Вайнер напомнил об известном исследовании, которое показало: на закате жизни люди больше всего сожалеют о том, что слишком мало времени проводили с любимыми людьми и редко путешествовали.

«Полагаю, что именно этим и следовало бы заняться пенсионерам, — отмечает специалист. — Но насколько это реально, учитывая отечественную пенсию, об этом история умалчивает».