Зарплата как в кино

Вакансия ассистента режиссера с зарплатой 0,5 млн рублей стала самой высокооплачиваемой из тех, что были заявлены в службы занятости. Также в топ-10 вакансий с самыми крупными зарплатами вошли начальник цеха нефтегазовой промышленности и коммерческий директор на производстве строительных материалов. Рейтинг практически полностью обновился за полгода — это говорит о том, что вакансии удается оперативно закрыть, полагают в Федерации независимых профсоюзов.

Минтруд обновил топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий, заявленных работодателями в службы занятости. По итогам на 1 июля первую строчку рейтинга заняла позиция ассистента режиссера с зарплатой 500 тыс. рублей в месяц. На начало этого года на первом месте была ставка капитана океанского судна с доходом 600 тыс. рублей в месяц.

На втором месте по-прежнему вакансия начальника цеха нефтегазовой промышленности, однако за полгода предлагаемая на эту вакансию зарплата выросла с 400 тыс. до 430 тыс. рублей.

Третью строчку занимает коммерческий директор на производстве строительных материалов с предлагаемым доходом 360 тыс. рублей в месяц. Полгода назад на этом месте была позиция гендиректора рекламной компании с зарплатой 400 тыс. рублей.

В топ-10 также вошли вакансии командира воздушного судна (330 тыс. рублей), главного инженера в сфере электроэнергетики (320 тыс. рублей), директора леспромхоза (300 тыс. рублей), заведующего гостиницей (290 тыс. рублей), начальника отдела охраны труда и техники безопасности в сфере золотодобывающей промышленности (280 тыс. рублей), начальника управления по организации буровых работ (260 тыс. рублей) и шеф-повара (230 тыс. рублей).

В предыдущей версии рейтинга позиции с четвертой по десятую занимали вакансии специалиста в сфере консалтинга (300 тыс. рублей), директора гостиницы (290 тыс. рублей), менеджера по продажам (250 тыс. рублей), начальника отдела в сфере ИКТ (240 тыс. рублей), технолога золотодобывающей промышленности (220 тыс. рублей), менеджера по маркетингу и врача-стоматолога (по 200 тыс. рублей).

Практически все должности, попадающие в рейтинг, относятся к высокооплачиваемым сферам (за исключением культуры), пояснили «Известиям» в Минтруде.

При этом устойчивый спрос в стране сформирован на совершенно других специалистов. По данным министерства, чаще всего службы занятости ищут инженеров различных специальностей, учителей иностранного языка, врачей, медсестер, бухгалтеров, полицейских, страховых агентов, квалифицированных рабочих (сварщики, токари, электромонтажники) и др.

На вакансии служб занятости могут претендовать граждане, вставшие на учет как безработные. Новое место для них подбирается с учетом профессии, должности, уровня образования и квалификации. Как писали «Известия», ежегодно в службы занятости обращается 4 млн человек.

Зарплата в 500 тыс. рублей для ассистента режиссера — скорее исключительный случай, заявил «Известиям» режиссер Владимир Бортко. Он отметил, что его помощники получали гораздо меньше. Вероятно, столь высокая зарплата может быть в какой-либо крупной компании, предположил он.

Попадание позиции ассистента режиссера на первое место связано с сезонным фактором, уверен член совета МГО «Опоры России» Дмитрий Несветов.

— Большая часть съемок проходит в теплое время года — летом и в начале осени. Поэтому неудивительно, что такая вакансия была актуальна на 1 июля, — пояснил он.

Вряд ли можно говорить, что это самая высокая зарплата в стране, поскольку многие вакансии работодатели закрывают благодаря собственным HR-службам, не обращаясь в службы занятости.

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий (по данным служб занятости) вряд ли отражает реальную ситуацию на рынке труда, согласен секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков. Скорее речь идет об уникальных специалистах, которые, видимо, достаточно быстро находятся, раз топ так кардинально обновляется.

Если бы в рейтинге учитывались данные компаний, занимающихся рекрутингом, скорее всего, верхние строчки заняла бы позиция в сфере IT (с зарплатой от 500 тыс. рублей в месяц), полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Они же, скорее всего, должны быть в рейтинге будущего, отметил специалист. Также он включил бы в этот рейтинг биотехнологов и фармацевтов.

Еще одна перспективная профессия, которая сейчас зарождается, но никогда не попадет в топ-10 вакансий, — блогер, добавил эксперт.