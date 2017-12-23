Какие к черту лапки

Котики на протяжении нескольких лет держат за собой звание самых умильных зверей в сети. Мемы с котами в отличие от большинства других не надоедают пользователям, наоборот шутки множатся с каждым годом. 20 декабря рунет выбрал самого популярного котика в 2017 году. Первенство досталось коту-предсказателю по кличке Ахилл из Санкт-Петербурга. Портал iz.ru рассказывает о самых неординарных котах, ставших мировыми звездами, благодаря своей внешности и истории.

Будни котомодели

Только проживший последние пять лет в информационном вакууме не слышал о Grumpy cat. Угрюмый кот стал интернет-сенсацией и родоначальником повального увлечения нестандартными котиками. Если точнее — родоначальницей. История кошки по кличке Тардар — производное от соуса тартар — началась после того, как брат хозяйки запостил ее фото в Сети.

Необычный прикус животного и комичная внешность моментально сделали его кумиром интернета. В настоящий момент на Instagram угрюмого котика подписано больше 2 млн человек. Кошку регулярно снимают в рекламе, про нее написано несколько книг и выпущено бесчисленное число футболок, кружек, подушек и сувениров, и даже сняли рождественский фильм.

cat1 Восковая фигура Grumpy Cat на открытии первого рождественского VIP-рынка в музее восковых фигур мадам Тюссо в Берлине Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene

Феномен угрюмого кота породил массу подражателей: коты с различными патологиями по числу подписчиков существенно опережали своих собратьев. Сама Тардар завоевала титул «мем года». С котиком знакомились голливудские звезды, ему подражал президент Обама.

Кот помог хозяйке озолотиться: из-за интернет-истерии вокруг угрюмого питомца хозяйка бросила работу официанткой и заработала свыше $100 млн на сетевой славе питомца. Сама владелица считает эти цифры, сильно завышенными, но раскрывать подробности заработка не согласилась. Продукция с символикой Grumpy cat стало так много, что это уже слишком.

Не менее известный кот — Полковник Мяу из Лос-Анджелеса покорил пользователей необычным окрасом и чрезвычайно строгим выражением морды. Помимо этого, кот известен как рекордсмен по пушистости — средняя длина его шерсти составляет 23 см. Этот показатель вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Эффектная наружность кота — результат смешения гималайской и персидской пород.

cat2 Полковник Мяу Фото: Global Look Press/ZUMA/Ricky Bassman

Нашли такого красавца, как ни странно, в приюте. У Полковника более полумиллиона подписчиков на YouTube. К сожалению, три года назад пушистого рекордсмена не стало. Незадолго до своего ухода он перенес операцию, но из-за врожденного порока сердца врачи ничего не смогли сделать. Полковник умер молодым: ему было два с небольшим года. И его смерть в самом расцвете сил на пике славы взорвала интернет. Хотя в отличие от своего угрюмого собрата, Полковник не приносил дохода хозяевам: монетизировать его славу они не стремились.

Гарфи — не просто злой или сердитый кот. Он выглядит так, словно в него вселилась нечистая сила или он замышляет убийство. Его сходство с Гарфилдом из мультфильма ограничивается окрасом. Огненно-рыжий с ярко-желтыми глазами и пронзительным взглядом персидский кот становился героем многочисленных мемов и фотожаб.

cat3 Гарфи, самый злой кот интеренета Фото: youtube.com

Вместе с еще тремя кошками он живет в семье в Стамбуле. Хозяева рассказывают, что больше всего этот кот ненавидит расчесываться и мыться: от этого выражение его морды становится еще более свирепым. У самого злого кота на планете больше 75 тыс. подписчиков, хозяева постоянно наряжают его в различные костюмы. В короне, в шапке Санта Клауса или с оленьими рогами он выглядит особенно недовольным.

Придворный кот

Кот Стаббс выглядит как вполне обычный дворовый кот, еще и без хвоста. Но только с виду. На самом деле на протяжении 20 лет он занимал ответственный пост. Жители местности Талкитна, штата Аляска, из-за недовольства кандидатами на выборах мэра единогласно избрали на эту должность кота.

Стаббс стал «управлять» городом еще котенком. Его нынешняя хозяйка увидела коробку с новорожденными котятами на улице. Хозяева выводка предложили ей забрать одного — выбор пал на бесхвостого. В шутку она выставила его кандидатуру на голосовании на пост градоначальника.

За годы службы кот пережил нападение собаки, убегал от детей с пневматикой, был госпитализирован, совершил побег на мусоровозе и несколько раз переизбирался. У Стаббса был и свой ритуал: ежедневно он заходил в ресторан, чтобы выпить воды с кошачьей мятой из винного бокала.

cat4 Мэр Стаббс на отдыхе Фото: flickr.com/Jenni Konrad

Однако далеко не все поверили в существование кота-мэра. В СМИ опубликовали разоблачение истории, назвав ее фальсификацией и пиаром.

В расследовании журналистов говорится, что в 1998 году в крошечном поселении не было никаких выборов, а вся история выдумана, чтобы продавать сувениры с котом доверчивым туристам, которые останавливаются в Талкитне по дороге на гору Маккинли. Всего Стаббс провел на посту градоначальника 20 лет — кот-долгожитель умер в июле 2017 года.

Коты, справляются не только с чиновничьими обязанностями, им вполне под силу работа музейных смотрителей. На протяжении нескольких веков коты охраняют российское культурное наследие — музей Эрмитаж. Пушистые смотрители не только ловят в подвалах мышей и крыс, но считаются символом музея.

Первый кот появился в Зимнем дворце Петра I у Зимней канавки, где на тот момент располагалась резиденция государя. Но тогда котиков завозили не ради забавы и умиления. Елизавета Петровна, наоборот, котов недолюбливала. Однако по ее указу из Казани выслали 30 лучших и наиболее крупных особей для ловли грызунов. Им придали легальный статус «охранников картинных галерей».

Во время блокады города котов не осталось, Зимний дворец буквально кишел крысами. После Великой Отечественной войны котов в Петербург начали свозить вагонами из Сибири. Нескольких поселили в Зимнем дворце. О них заботились сотрудники, кормили и ухаживали. Сейчас в подвалах музея живут полсотни котов и кошек: в сам музей им вход закрыт. У каждого котика есть документы, а также свои миска и место: лежанка на трубах или небольшой деревянный домик.

cat5 Кот-оракул Ахилл, работающий в Эрмитаже в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Чтобы избежать бесконтрольного размножения хвостатых смотрителей, их стерилизуют. В последнее время жители Петербурга стали подбрасывать бродячих котов в Эрмитаж, поэтому следящие за животными смотрители вынуждены пристраивать их в добрые руки. Местные художники даже сделали для эрмитажных котов свой праздник — его отмечают 11 июля.

«Эрмики», как и сам музей, стали одной из достопримечательностей города. В подвале проводят экскурсии, ведь у каждого из обитателей — своя история. Например, глухой с рождения кот Ахилл успешно предсказывал счет матчей в ходе Кубка конфедераций. Результаты, показанные музейным котом-оракулом, процитировали более 300 тыс. раз. А еще один эрмитажный кот по кличке Мару умеет не только считать, но и извлекать квадратные корни. Правильный ответ он давал при помощи звонка, нажимая на него нужное количество раз. После того как он попал под машину во дворе музея, его перевезли в котокафе.

В сентябре 2017 года в подвале произошел пожар, изначально говорилось, что коты погибли. Однако впоследствии музейные работники опровергли эту информацию. Выяснилось, что одна кошка умерла из-за отравления угарным газом. После того как пострадавшие коты прошли курс реабилитации и полностью восстановились, их решили отдать в добрые руки. Во время пожара многие петербуржцы откликнулись на просьбы о помощи и изъявили желание забрать погорельцев себе.

Британский кот Ларри пересидел на службе своего хозяина — бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. После его отставки питомец остался на Даунинг-стрит, 10. Коты десятилетиями обитали в резиденции премьер-министра, но после смерти кошки Сибил в 2009 году целых два года в королевстве не было главного мышелова.

cat6 Ларри с Дэвидом Кэмероном и Бараком Обамой Фото: commons.wikimedia.org/Pete Souza

Белого с полосками кота взяли в одном из приютов для бездомных животных. На тот момент Ларри уже было четыре года. С тех пор он не только отлавливал грызунов, как и полагается по статусу, но и участвовал в торжественных приемах. Впрочем, к концу второго года службы кот совершенно перестал ловить мышей. Он настолько разленился, что мыши буквально бегали по кабинету премьера, в то время как кот спал.

Кэмерон задумался о замене и даже присмотрелся к кошке Фрейе — питомице канцлера Казначейства Великобритании Джорджа Осборна. Ларри при этом разрешили остаться в качестве почетного мышелова, чтобы не ранить его чувства. В августе 2014 года Фрейю сбила машина, кошку отправили к ветеринару, а после ей пришлось оставить высокопоставленный пост по состоянию здоровья. Тогда должность главного по ловле грызунов снова вернулась к Ларри.

Полтора года назад Ларри серьезно повздорил с котом Палмерстоном — обитателем резиденции МИДа, что моментально стало достоянием общественности. О конфликте между котами написали британские таблоиды. У Ларри есть свой аккаунт в Twitter, на который подписаны 150 тыс. человек.