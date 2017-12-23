Курс ЦБ
$
Главное
ПРЕМИЯ
РУНЕТА
2017
Новости iz.ru
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Подписка/PDF
Прямой эфир
/

Какие к черту лапки

Эти котики не мечтали о деньгах и славе, но получили все и сразу
Фото: Global Look Press/imagebroker/Hans Kuczka
Главный слайд
Начало статьи
Какие к черту лапки
2017-12-21 15:03:47">
2017-12-21 15:03:47
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Котики на протяжении нескольких лет держат за собой звание самых умильных зверей в сети. Мемы с котами в отличие от большинства других не надоедают пользователям, наоборот шутки множатся с каждым годом. 20 декабря рунет выбрал самого популярного котика в 2017 году. Первенство досталось коту-предсказателю по кличке Ахилл из Санкт-Петербурга. Портал iz.ru рассказывает о самых неординарных котах, ставших мировыми звездами, благодаря своей внешности и истории.

Кот Батон нашел пытавшихся сбежать в иркутском зоопарке черепах

Будни котомодели

Только проживший последние пять лет в информационном вакууме не слышал о Grumpy cat. Угрюмый кот стал интернет-сенсацией и родоначальником повального увлечения нестандартными котиками. Если точнее — родоначальницей. История кошки по кличке Тардар — производное от соуса тартар — началась после того, как брат хозяйки запостил ее фото в Сети.

Необычный прикус животного и комичная внешность моментально сделали его кумиром интернета. В настоящий момент на Instagram угрюмого котика подписано больше 2 млн человек. Кошку регулярно снимают в рекламе, про нее написано несколько книг и выпущено бесчисленное число футболок, кружек, подушек и сувениров, и даже сняли рождественский фильм.

cat1

Восковая фигура Grumpy Cat на открытии первого рождественского VIP-рынка в музее восковых фигур мадам Тюссо в Берлине

Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene

Феномен угрюмого кота породил массу подражателей: коты с различными патологиями по числу подписчиков существенно опережали своих собратьев. Сама Тардар завоевала титул «мем года». С котиком знакомились голливудские звезды, ему подражал президент Обама.

Памятник кошке-космонавту установят во Франции

Кот помог хозяйке озолотиться: из-за интернет-истерии вокруг угрюмого питомца хозяйка бросила работу официанткой и заработала свыше $100 млн на сетевой славе питомца. Сама владелица считает эти цифры, сильно завышенными, но раскрывать подробности заработка не согласилась. Продукция с символикой Grumpy cat стало так много, что это уже слишком.

Не менее известный кот — Полковник Мяу из Лос-Анджелеса покорил пользователей необычным окрасом и чрезвычайно строгим выражением морды. Помимо этого, кот известен как рекордсмен по пушистости — средняя длина его шерсти составляет 23 см. Этот показатель вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Эффектная наружность кота — результат смешения гималайской и персидской пород.

cat2

Полковник Мяу

Фото: Global Look Press/ZUMA/Ricky Bassman

Нашли такого красавца, как ни странно, в приюте. У Полковника более полумиллиона подписчиков на YouTube. К сожалению, три года назад пушистого рекордсмена не стало. Незадолго до своего ухода он перенес операцию, но из-за врожденного порока сердца врачи ничего не смогли сделать. Полковник умер молодым: ему было два с небольшим года. И его смерть в самом расцвете сил на пике славы взорвала интернет. Хотя в отличие от своего угрюмого собрата, Полковник не приносил дохода хозяевам: монетизировать его славу они не стремились.

Гарфи — не просто злой или сердитый кот. Он выглядит так, словно в него вселилась нечистая сила или он замышляет убийство. Его сходство с Гарфилдом из мультфильма ограничивается окрасом. Огненно-рыжий с ярко-желтыми глазами и пронзительным взглядом персидский кот становился героем многочисленных мемов и фотожаб.

cat3

Гарфи, самый злой кот интеренета 

Фото: youtube.com

Вместе с еще тремя кошками он живет в семье в Стамбуле. Хозяева рассказывают, что больше всего этот кот ненавидит расчесываться и мыться: от этого выражение его морды становится еще более свирепым. У самого злого кота на планете больше 75 тыс. подписчиков, хозяева постоянно наряжают его в различные костюмы. В короне, в шапке Санта Клауса или с оленьими рогами он выглядит особенно недовольным.

Домашние кошки вскормили диких сородичей в Новосибирском зоопарке

Придворный кот

Кот Стаббс выглядит как вполне обычный дворовый кот, еще и без хвоста. Но только с виду. На самом деле на протяжении 20 лет он занимал ответственный пост. Жители местности Талкитна, штата Аляска, из-за недовольства кандидатами на выборах мэра единогласно избрали на эту должность кота.

Стаббс стал «управлять» городом еще котенком. Его нынешняя хозяйка увидела коробку с новорожденными котятами на улице. Хозяева выводка предложили ей забрать одного — выбор пал на бесхвостого. В шутку она выставила его кандидатуру на голосовании на пост градоначальника.

За годы службы кот пережил нападение собаки, убегал от детей с пневматикой, был госпитализирован, совершил побег на мусоровозе и несколько раз переизбирался. У Стаббса был и свой ритуал: ежедневно он заходил в ресторан, чтобы выпить воды с кошачьей мятой из винного бокала.

cat4

Мэр Стаббс на отдыхе

Фото: flickr.com/Jenni Konrad

Однако далеко не все поверили в существование кота-мэра. В СМИ опубликовали разоблачение истории, назвав ее фальсификацией и пиаром.

Знаменитая барнаульская кошка стоимостью 1 млн рублей родила котят

В расследовании журналистов говорится, что в 1998 году в крошечном поселении не было никаких выборов, а вся история выдумана, чтобы продавать сувениры с котом доверчивым туристам, которые останавливаются в Талкитне по дороге на гору Маккинли. Всего Стаббс провел на посту градоначальника 20 лет — кот-долгожитель умер в июле 2017 года.

Коты, справляются не только с чиновничьими обязанностями, им вполне под силу работа музейных смотрителей. На протяжении нескольких веков коты охраняют российское культурное наследие — музей Эрмитаж. Пушистые смотрители не только ловят в подвалах мышей и крыс, но считаются символом музея.

Первый кот появился в Зимнем дворце Петра I у Зимней канавки, где на тот момент располагалась резиденция государя. Но тогда котиков завозили не ради забавы и умиления. Елизавета Петровна, наоборот, котов недолюбливала. Однако по ее указу из Казани выслали 30 лучших и наиболее крупных особей для ловли грызунов. Им придали легальный статус «охранников картинных галерей».

Во время блокады города котов не осталось, Зимний дворец буквально кишел крысами. После Великой Отечественной войны котов в Петербург начали свозить вагонами из Сибири. Нескольких поселили в Зимнем дворце. О них заботились сотрудники, кормили и ухаживали. Сейчас в подвалах музея живут полсотни котов и кошек: в сам музей им вход закрыт. У каждого котика есть документы, а также свои миска и место: лежанка на трубах или небольшой деревянный домик.

cat5

Кот-оракул Ахилл, работающий в Эрмитаже в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Чтобы избежать бесконтрольного размножения хвостатых смотрителей, их стерилизуют. В последнее время жители Петербурга стали подбрасывать бродячих котов в Эрмитаж, поэтому следящие за животными смотрители вынуждены пристраивать их в добрые руки. Местные художники даже сделали для эрмитажных котов свой праздник — его отмечают 11 июля.

Самые необычные собаки и кошки
Питомцы, не соответствующие общепринятым стандартам красоты

«Эрмики», как и сам музей, стали одной из достопримечательностей города. В подвале проводят экскурсии, ведь у каждого из обитателей — своя история. Например, глухой с рождения кот Ахилл успешно предсказывал счет матчей в ходе Кубка конфедераций. Результаты, показанные музейным котом-оракулом, процитировали более 300 тыс. раз. А еще один эрмитажный кот по кличке Мару умеет не только считать, но и извлекать квадратные корни. Правильный ответ он давал при помощи звонка, нажимая на него нужное количество раз. После того как он попал под машину во дворе музея, его перевезли в котокафе.

В сентябре 2017 года в подвале произошел пожар, изначально говорилось, что коты погибли. Однако впоследствии музейные работники опровергли эту информацию. Выяснилось, что одна кошка умерла из-за отравления угарным газом. После того как пострадавшие коты прошли курс реабилитации и полностью восстановились, их решили отдать в добрые руки. Во время пожара многие петербуржцы откликнулись на просьбы о помощи и изъявили желание забрать погорельцев себе.

Британский кот Ларри пересидел на службе своего хозяина — бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. После его отставки питомец остался на Даунинг-стрит, 10. Коты десятилетиями обитали в резиденции премьер-министра, но после смерти кошки Сибил в 2009 году целых два года в королевстве не было главного мышелова.

cat6

Ларри с Дэвидом Кэмероном и Бараком Обамой

Фото: commons.wikimedia.org/Pete Souza
Россияне по любви к кошкам заняли шестое место в мире
У 33% граждан страны дома живут кошки

Белого с полосками кота взяли в одном из приютов для бездомных животных. На тот момент Ларри уже было четыре года. С тех пор он не только отлавливал грызунов, как и полагается по статусу, но и участвовал в торжественных приемах. Впрочем, к концу второго года службы кот совершенно перестал ловить мышей. Он настолько разленился, что мыши буквально бегали по кабинету премьера, в то время как кот спал.

Кэмерон задумался о замене и даже присмотрелся к кошке Фрейе — питомице канцлера Казначейства Великобритании Джорджа Осборна. Ларри при этом разрешили остаться в качестве почетного мышелова, чтобы не ранить его чувства. В августе 2014 года Фрейю сбила машина, кошку отправили к ветеринару, а после ей пришлось оставить высокопоставленный пост по состоянию здоровья. Тогда должность главного по ловле грызунов снова вернулась к Ларри.

Полтора года назад Ларри серьезно повздорил с котом Палмерстоном — обитателем резиденции МИДа, что моментально стало достоянием общественности. О конфликте между котами написали британские таблоиды. У Ларри есть свой аккаунт в Twitter, на который подписаны 150 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Качиньского поймали за чтением «Атласа котов» на заседании сейма Польши
Скончалась кошка Матроска, отведавшая деликатесов на 60 тыс. рублей
По словам ее личного ветеринара, причиной смерти животного стал сахарный диабет, который развился у нее с возрастом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017