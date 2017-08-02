Знаменитая кошка из Барнаула породы каракет, которую местная жительница приобрела в 2016 годe за 1 млн рублей, родила троих котят.

Хозяйка кошки, эксперт-фелинолог, рассказала, что рождение сразу троих малышей большая удача. Назвали породистых питомцев Астериксом, Тони и Джонни. Как сообщает altapress.ru, полуторамесячные котята довольно крупные, а также имеют характерные для породы особенности: уши с черными кисточками и широкие лапы.

Отцом стал кот Семен породы ацикет. Сейчас в мире насчитывается не более 25 кошек-каракетов. Их вес примерно 9 кг. Выводить породу крайне сложно, поэтому они так дорого ценятся. Жительница Барнаула, чтобы купить котенка, продала свою машину. Порода каракет российская, но довольно молодая. Получилась она путем скрещивания пустынной рыси и домашней абиссинской кошки.