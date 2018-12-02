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Новый клип Арианы Гранде «сломал интернет»

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Фото: youtube.com
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Новый клип популярной американской певицы и актрисы Арианы Гранде «thank U, Next» затормозил работу YouTube. Об этом администрация видеохостинга сообщила в Twitter.

«Видео Арианы Гранде «thank U, Next» было настолько хорошим, что сломало интернет или, по крайней мере, несколько задержало публикацию комментариев на YouTube», — пошутили представители ресурса.

По данным Pop Crave, новый клип Арианы, опубликованный 30 ноября, побил рекорд по скорости набора 1 млн просмотров. За пару дней видео посмотрели более 56 млн человек.

26 ноября сообщалось, что трейлер киноадаптации знаменитого мультфильма Disney «Король Лев» за первые 24 часа публикации на YouTube набрал более 224,6 млн просмотров.

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