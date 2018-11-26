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Трейлер «Короля Льва» за сутки набрал 224 млн просмотров

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Фото: youtube.com
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Трейлер киноадаптации знаменитого мультфильма Disney «Король Лев» установил новый рекорд по количеству просмотров в первые 24 часа, набрав более 224,6 млн просмотров по всему миру.

Видео было опубликовано 23 ноября и стало вторым по популярности тизером. На первом месте остается трейлер супергеройской ленты «Мстители: Война бесконечности», которая за первые сутки набрала более 230 млн просмотров, пишет Variety.

В первом трейлере под знаменитую композицию Circle of Life показана сцена приветствия обитателями саванны будущего царя зверей.

В комментарии студии к публикации говорится, что обновленный «Король Лев» режиссера Джона Фавро выйдет в прокат 19 июля 2019 года.

Компания Warner Bros. ранее представила первый трейлер фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Ролик опубликован на официальном канале компании на YouTube.

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