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Фильм Хабенского «Собибор» приобрели для проката в США

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Фото: Каропрокат
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Американская компания Samuel Goldwyn Films приобрела права на показ в Северной Америке фильма Константина Хабенского «Собибор».

Как сообщает Variety, пока неизвестно, когда именно покажут военную драму. Издание также не уточняет сумму сделки.

Фильм, главные роли в котором исполнили Хабенский и Кристофер Ламберт, рассказывает о восстании в одноименном лагере смерти на территории оккупированной нацистами Польши.

«Собибор» ранее стал претендентом на престижную кинопремию «Оскар». Заявку на участие приняла американская академия кинематографических искусств и наук.

Лагерь смерти был создан на юго-востоке Польши весной 1942 года. За полтора года в нем уничтожили свыше 250 тыс. евреев.

14 октября 1943 года в концлагере началось восстание под руководством советского офицера Александра Печерского. После столкновений с эсэсовцами и полицейскими на свободе оказалось более 300 узников.

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