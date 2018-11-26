«Фантастические твари – 2» собрали 1 млрд рублей в российском прокате

Картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», снятая режиссером Дэвидом Йетсом и ставшая уже вторым приквелом к истории о знаменитом мальчике-волшебнике Гарри Поттере, собрала более 1 млрд рублей в российском прокате.

Кинолента вышла на экраны кинотеатров в России 15 ноября и за прошедшие выходные собрала 288,7 млн рублей, став второй по итогам уикенда. На первом месте мультфильм «Ральф против интернета», который вышел 22 ноября. Его сборы составили 400,5 млн рублей. Тройку лидеров замыкает картина «Богемская рапсодия» о жизни и творчестве группы Queen и ее солиста Фредди Меркьюри, пишет ТАСС.

16 ноября член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) выступил в Государственной думе с инициативой запретить есть попкорн во время сеансов в кинотеатрах.