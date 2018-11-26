Прямой эфир

«Фантастические твари – 2» собрали 1 млрд рублей в российском прокате

0
Фото: Каро-Премьер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», снятая режиссером Дэвидом Йетсом и ставшая уже вторым приквелом к истории о знаменитом мальчике-волшебнике Гарри Поттере, собрала более 1 млрд рублей в российском прокате.

Кинолента вышла на экраны кинотеатров в России 15 ноября и за прошедшие выходные собрала 288,7 млн рублей, став второй по итогам уикенда. На первом месте мультфильм «Ральф против интернета», который вышел 22 ноября. Его сборы составили 400,5 млн рублей. Тройку лидеров замыкает картина «Богемская рапсодия» о жизни и творчестве группы Queen и ее солиста Фредди Меркьюри, пишет ТАСС.

16 ноября член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) выступил в Государственной думе с инициативой запретить есть попкорн во время сеансов в кинотеатрах. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты нашли плагиат на советские фильмы в «Фантастических тварях»
Продолжение фильма «Фантастические твари» лидирует по кассовым сборам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017