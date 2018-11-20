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Эксперты нашли плагиат на советские фильмы в «Фантастических тварях»

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Фото: Global Look Press/Heyday Films
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Ученые из Сибири с помощью разработанного ими антиплагиатора обнаружили сюжетные сходства нового фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и двух советских кинокартин, пишет «Российская газета».

По мнению экспертов, идеи для «Преступлений Грин-де-Вальда» позаимствовали из советского фантастического фильма «Гостья из будущего» и продолжения приключений Алисы Селезневой — фильма «Лиловый шар».

«Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят. Совпадения есть даже в мелких деталях!» — рассказал «Российской газете» заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин.

По его словам, такая ситуация была ожидаема, так как первая часть франшизы также на 90% копировала сюжет советского мультфильма «Тайна третьей планеты».

Плагиат во второй части был обнаружен в первых кадрах побега Грин-де-Вальда. Эксперты считают, что это хорошо обыгранная сцена преследования на флипперах в «Гостье из будущего». Также отмечается, что в «Лиловом шаре» волшебник спасает от уничтожения мир, а в зарубежном фильме Николас Фламель спасает Париж. Но об опасности он узнает из шара с предсказаниями.

19 ноября сообщалось, что фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» собрал в России и СНГ 828 млн рублей за уикенд 15–18 ноября и возглавил кинопрокат. Картина, созданная по сценарию Джоан Роулинг, рассказывает о противостоянии исследователя волшебных существ Ньюта Саламандера и злого волшебника Грин-де-Вальда.

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